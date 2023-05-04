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中國發報告指CIA網絡攻擊他國 外交部稱值得高度警惕

國情動向 16:43 2023/05/04

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中國官方和民間網絡公司合作發布調查報告，披露美國中央情報局（CIA）利用網絡攻擊他國的情況，並指應以國產設備等因應。

在北京，外交部發言人毛寧回應了相關問題。她說，根據報告，美國中央情報局長期收集外國政府、公司和公民的情報信息，組織實施和指導、監督跨境秘密活動，在世界各地秘密實施和平演變和「顏色革命」，通過向衝突各方提供加密網絡通信服務、斷網通聯服務、集會游行活動現場指揮工具以及研發軟件、反審查信息系統等方式，持續進行間諜竊密活動。有關動向值得國際社會高度警惕。

毛寧指出，報告披露的大量發生在中國和其他國家的真實案例，是CIA在全球長期發動網絡攻擊行為的又一實例。美方應當重視並回應國際社會的關切，停止利用網絡武器在全球實施竊密和網絡攻擊。

中國國家計算機病毒應急處理中心和安全軟件巨頭360公司今天發布的這份調查報告，披露部分發生在中國和其他國家的網絡安全典型案事件的具體過程，「全面深入分析美國中央情報局的網絡攻擊竊密和相關現實危害活動」。

報告說，美國中央情報局（CIA）長期以來在世界各地秘密實施「和平演變」和「顏色革命」，「持續進行間諜竊密活動」，相關技術手段包括推動透過網絡聯接的年輕人加入「打一槍換一個地方」的流動性抗議活動。

責任編輯：陳俊賢

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