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辱駡不購物的團友是「臭流氓」 西雙版納導遊被罰款1萬元

社會熱點 14:23 2023/05/04

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雲南西雙版納有導遊因團友未購物，大罵對方是「老臭流氓」，並恐嚇取消後續行程。當地文旅局立案調查後，對涉事導遊處以1萬元（人民幣，下同）的罰款，並吊銷涉事旅行社的經營許可證。

網傳一段「遊客不買東西被導遊辱罵」的影片，引發熱議。片中的老人在西雙版納跟團旅遊期間沒有購物，一名黑衣男子態度囂張，用手指向老人說：「你一會不要上車」、「你一分錢都沒花，你瞅你個老臭流氓」、「你還在這美，你有什麼美的？」

經調查，西雙版納州文化和旅遊局通報稱，辱罵遊客當事人姜某，存在「未取得導遊證從事導遊活動」的行為；涉事旅行社西雙版納走趣玩旅行社有限責任公司，存在「在未經雙方協商一致或遊客要求，且影響其他遊客行程安排的情況下，帶旅遊團隊遊客到指定的具體購物場所購物」的行為。

當局依法對姜某處以1萬元罰款；對西雙版納走趣玩旅行社有限責任公司，處以吊銷旅行社業務經營許可證的處罰，對直接責任人馬某某處以2萬元罰款。

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責任編輯：易燕丹

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