  • 29°C
香港時間 : 2023504日 (週四) 17:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

布林肯對中國在俄烏局勢的作用釋善意？美媒指華府有這考量

國情動向 15:38 2023/05/04

分享：

分享：

美國國務卿布林肯接受《華盛頓郵報》時表示，中方願為解決烏危機發揮積極作用是好事。報道指，拜登政府似乎正在權衡是否與中國合作，尋求通過談判解決烏克蘭戰爭。中國官媒《環球網》認為，這和美國政府之前的表態已出現明顯不同。

布林肯（Antony Blinken）週三（3日）接受採訪中公開闡述了政府的觀點，他的評論呼應了高級官員最近私下所說的言論，即有關美中可能合作調解俄烏衝突。

但報道隨後提到，任何此類外交努力的前提都是「烏克蘭在戰場上取得勝利」，這樣才可能使基輔在談判中處於更有利地位。

當被問及關於美中在烏克蘭問題上的合作時，布林肯「坦率回答」道，「原則上，如果有一個國家準備追求公正和持久的和平，無論這個國家是中國還是其他有重大影響力的國家，這都沒有什麼錯……我們對此表示歡迎，中國當然有可能在這一努力中發揮作用，並且這可能是非常有益的。」

習近平與澤連斯基通電話 將派特別代表到訪烏克蘭

習近平：願同法方就政治解決烏克蘭危機發出共同呼籲

文章說，布林肯表示，今年2月中方發布的關於烏克蘭危機「12點和平計劃」中有「積極」內容。其中提及的「尊重所有國家的主權、獨立和領土完整」意味著俄羅斯撤軍；「降低戰略風險」並同意「不得使用核武器」；採取措施「逐步緩和局勢，最終實現全面停火」。

報道指出，布林肯公開表示對中國可能扮演的調解角色感興趣，這是更廣泛努力的一部分，目的是在競爭日益激烈的兩國關係中定義「合作的籃子」。布林肯還說，他希望能夠重新安排因氣球風波而推遲的訪華之行。文章稱還，美中其他外交接觸也在進行中。

布林肯冀重新安排今年訪華

俄政府允許對華出口核燃料 鈾豐度達30%

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 國防 人權 科技產品 科技戰 外交 拜登 布林肯 戰爭 核武

上一篇文章

克宮遇襲 北京：各方應避免採取可能使局勢升級的行動

下一篇文章

外長秦剛將訪問巴基斯坦 出席中巴阿外長會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

俄政府允許對華出口核燃料 鈾豐度達30%
俄政府允許對華出口核燃料 鈾豐度達30%
大陸五四獎章評選結果有玄機？台媒：軍事意味濃
大陸五四獎章評選結果有玄機？台媒：軍事意味濃
美駐華大使伯恩斯促中美對話：美國已準備好
美駐華大使伯恩斯促中美對話：美國已準備好
美半導體協會總裁：中國是我們最大市場 不能缺席
美半導體協會總裁：中國是我們最大市場 不能缺席
美國准中國航司增加赴美航班 外媒：美國的「小讓步」
美國准中國航司增加赴美航班 外媒：美國的「小讓步」
美軍頭米利：美國須盡力阻止中俄建立軍事同盟
美軍頭米利：美國須盡力阻止中俄建立軍事同盟
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款