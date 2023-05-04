布林肯對中國在俄烏局勢的作用釋善意？美媒指華府有這考量

美國國務卿布林肯接受《華盛頓郵報》時表示，中方願為解決烏危機發揮積極作用是好事。報道指，拜登政府似乎正在權衡是否與中國合作，尋求通過談判解決烏克蘭戰爭。中國官媒《環球網》認為，這和美國政府之前的表態已出現明顯不同。

布林肯（Antony Blinken）週三（3日）接受採訪中公開闡述了政府的觀點，他的評論呼應了高級官員最近私下所說的言論，即有關美中可能合作調解俄烏衝突。

但報道隨後提到，任何此類外交努力的前提都是「烏克蘭在戰場上取得勝利」，這樣才可能使基輔在談判中處於更有利地位。

當被問及關於美中在烏克蘭問題上的合作時，布林肯「坦率回答」道，「原則上，如果有一個國家準備追求公正和持久的和平，無論這個國家是中國還是其他有重大影響力的國家，這都沒有什麼錯……我們對此表示歡迎，中國當然有可能在這一努力中發揮作用，並且這可能是非常有益的。」

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文章說，布林肯表示，今年2月中方發布的關於烏克蘭危機「12點和平計劃」中有「積極」內容。其中提及的「尊重所有國家的主權、獨立和領土完整」意味著俄羅斯撤軍；「降低戰略風險」並同意「不得使用核武器」；採取措施「逐步緩和局勢，最終實現全面停火」。

報道指出，布林肯公開表示對中國可能扮演的調解角色感興趣，這是更廣泛努力的一部分，目的是在競爭日益激烈的兩國關係中定義「合作的籃子」。布林肯還說，他希望能夠重新安排因氣球風波而推遲的訪華之行。文章稱還，美中其他外交接觸也在進行中。

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責任編輯：尹航

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