靚女幼師教唱「挖呀挖」兒歌超療癒 官媒也轉發（有片）

相比「五一」假期去人多擠逼的景點，有不少網民宅家聽兒歌，「美女幼師憑挖呀挖呀挖走紅」的話題登上了微博熱搜榜。該名走紅的幼師不僅在社交平台漲粉百萬，影片還被官媒新華網轉發。張雨綺等明星和網紅也爭相模仿拍片。

抖音帳號「音樂老師花開富貴」4月28日發布的一條教唱兒歌短片在幾天時間火遍全網，歌詞大意是「在花園裡挖呀挖呀挖，小小的種子開小小的花」。截止目前，該短片的點讚量超過四百萬。

該兒歌以簡單的節奏，簡單的句式，教幼稚園小朋友邊做手勢邊唱，特別琅琅上口，再加上影片中的老師長相甜美，抓住網民的眼球。短短幾天時間，該博主收穫粉絲超過三百萬，還引起官媒關注。 5月1日，新華網抖音帳號以「幼兒園老師用溫暖的歌曲，帶給花朵們溫馨的童年」為題，轉發了這則短影音。

有人質疑，「一首兒歌而已，值得這麼多關注嗎？」有媒體評論稱，相比假期出去人擠人，或許躺在沙發上聽一聽兒歌，更愜意，也更符合對假期和休息的定義。有網友留言表示，「聽了一上午，最終明白，原來是我們還保持童真」。

據悉，「音樂老師花開富貴」並不是「挖呀挖呀挖」兒歌的原創作者，早在4月24日，一個名為「毛蔥小姐（桃子老師）」的抖音博主，已經率先發布了「在小小的花園裡面挖呀挖呀挖」的短片，截止目前，點讚已破700萬，但桃子老師的粉絲沒有「音樂老師花開富貴」的粉絲這麼多。

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責任編輯：尹航

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