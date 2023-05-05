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美情報總監：若大陸攻台並導致芯片停產 將造成全球經濟損失

國情動向 09:52 2023/05/05

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美國最高情報官員週四（4日）表示，大陸攻台可能使世界上最大的先進半導體芯片製造商停止生產，最初幾年將導致全球經濟產值每年減少多達1萬億美元。但美國情報界評估持續顯示，北京仍傾向以和平方式統一台灣。

美國情報總監海恩斯（Avril Haines）在參議院軍事委員會作證時指出，根據多項智庫研究，超過9成高階芯片在台製造，加上幾乎所有種類電子產品都需要芯片，若台積電因大陸攻台停止製造，將對全球經濟造成巨大衝擊，預估前幾年的年損失恐達6000億至1萬億美元。美國、中國的GDP也將受嚴重影響。

她還指出，美國情報界評估持續顯示，北京仍傾向以和平方式統一台灣；但與此同時，習近平命令解放軍做好準備，提供他能在不需擔心華府干預情況下奪取台灣的軍事選項。

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至於大陸攻台對美國經濟可能的衝擊，海恩斯說，衝擊程度要視當時情況而定，她目前無法提供明確答案。

談到美中關係，海恩斯表示，美中關係越來越具挑戰性，習近平3月在一場演說中指責美國打壓中國，是他截至目前對美國最直接公開的批評。這顯示習近平對美國目標長年不信任，深信美國試圖遏制中國，也反映北京對美中關係越來越感悲觀。

不過，海恩斯指出，即便言辭激烈，美國情報評估仍認為，北京希望維繫美中關係穩定，以在努力縮小美中經濟、科技發展差距之際，避免引發更多來自美國或其理念相近夥伴的科技限制或制裁措施。

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責任編輯：尹航

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