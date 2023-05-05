內地4月財新服務業PMI錄56.4 外需強勁提升就業

內地4月財新服務業PMI降至56.4，遜於預期，但仍處於擴張區間，並處於歷史較高水平。服務業供求兩旺，新訂單指數小幅回落，但仍顯著高於榮枯線；供需強勁亦提振了服務業就業。

旅游業在疫情限制放松後得到提振

此前公布的4月財新製造業PMI錄得49.5，較前月下降0.5個百分點，近三個月首次落於收縮區間。4月財新中國綜合PMI從3月高點54.5降至53.6。

這一走勢與國家統計局PMI一致。國家統計局此前公布的4月製造業PMI回落2.7個百分點至49.2，同樣落於榮枯線下；服務業PMI為55.1，低於上月1.8個百分點。儘管製造業再度收縮，但是在服務業持續修復的帶動下，4月綜合PMI產出指數下降2.6個百分點至54.4，總體產出繼續保持擴張。

積壓需求釋放殆盡 內地4月財新製造業PMI再度收縮

從分項數據看，服務業供求兩旺。服務業經營活動指數和新訂單指數均小幅回落，仍顯著高於榮枯線，錄得2020年12月以來次高。外需強勁，服務業新出口訂單指數連續第四個月位於擴張區間，國際旅行限制解除繼續助推服務業出口，尤其是旅游業，在疫情限制放松後得到提振。

就業仍是目前經濟面臨的突出問題

市場供需強勁，提振了服務業就業。4月服務業就業指數連續第三個月高於榮枯線，但較3月高位回落超2個百分點。積壓業務量已連續九個月錄得上升，積壓工作指數在擴張區間微漲，或源於新增業務量增加。

價格方面，4月服務業經營成本加速上漲，用工成本增加是經營費用上升的主要原因，部分受訪企業表示原材料和辦公用品價格也有所上漲。但為了吸引和保住新訂單，收費端提價空間有限。

4月服務業市場樂觀情緒維持高位，經營預期指數連續第三個月微降，但仍顯著高於榮枯線，企業普遍相信隨著疫情影響持續消退，市況和顧客需求將進一步改善。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，4月服務業依舊高歌猛進，相比之下製造業增長乏力形成施累。市場積壓需求短期釋放後，經濟恢復的持續性依舊存疑，多項數據也指向經濟恢復基礎不牢固的事實。就業亦是目前經濟面臨的突出問題，年輕群體的就業形勢尤其嚴峻。近日，通縮成為市場熱議話題，製造業成本端和出廠端價格指數的快速下降需引起足夠重視。未來相關政策應圍繞促進內需、穩定就業、改善預期做文章，疏通貨幣傳導機制，助力經濟良性循環。

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責任編輯：尹航

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