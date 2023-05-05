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秦剛與拉夫羅夫會晤：願為政治解決烏克蘭危機作貢獻

國情動向 10:38 2023/05/05

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國務委員兼外長秦剛，在印度出席上海合作組織外長會期間，會見俄羅斯外長拉夫羅夫。秦剛表示，中方願為政治解決烏克蘭危機作出貢獻。

據中國外交部網站，中俄外長就烏克蘭危機交換意見。秦剛表示，中方將堅持勸和促談，願同俄方保持溝通協調，為政治解決危機作出實實在在的貢獻。拉夫羅夫表示，俄方重視中方發表的關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，贊同中方原則立場，願同中方以坦誠方式保持密切溝通。

雙方還就其他共同關心的國際和地區問題交換意見，同意規劃、安排下階段兩國高層和各層級交往，加強經貿合作，深化人文交流，推進雙方人員往來便利化。雙方又同意加強金磚國家、二十國集團（G20）、聯合國等多邊框架下協調配合，反對各種形式的霸權主義，維護新興市場國家和發展中國家共同利益，維護國際公平正義，以及加強在亞太地區溝通協調，反對「新冷戰」，維護地區和平穩定。

俄羅斯外交部表示，拉夫羅夫和秦剛高度評價地緣政治動盪加劇背景下俄中關係的發展勢頭，並就上合組織的現狀和發展前景交換看法，以及歡迎組織成員國為維護歐亞和平與穩定作出的努力，指出上合組織在國際事務上的威信上升，在區域安全架構中具有重要意義。

秦剛在中緬邊境調研：促進正常邊貿往來 口岸能開盡開

秦剛談中國現代化：不搞大國競爭 反對製造意識形態對抗

責任編輯：易燕丹

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