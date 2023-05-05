中印外長會晤 秦剛：要推動邊境局勢進一步降溫緩和

國務委員兼外長秦剛週四（4日）在印度果阿邦（Goa）出席上合組織外長會期間會見印度外長蘇傑生。秦剛指，中印要推動邊境局勢進一步降溫緩和。蘇傑生則表示，印方希望同中方繼續通過協商尋求維護邊境地區的和平穩定。

據中國外交部公佈，秦剛表示，中印都處於實現現代化的關鍵時期，應從歷史中汲取經驗教訓，從戰略高度和長遠角度把握雙邊關係，相互尊重、相互借鑒、相互成就，走出相鄰大國和睦相處、和平發展、共同振興的新路，為各自民族復興提供助力，為世界和平發展注入穩定性和正能量。中方願同印方一道，開展雙邊磋商交流，增進多邊框架下的對話合作，深化在國際和地區問題上的協調配合，推動中印關係重回健康穩定發展軌道。

秦剛指出，當前中印邊境局勢總體穩定。雙方要繼續落實兩國領導人重要共識，鞏固已有成果，嚴格遵守相關協議協定，推動邊境局勢進一步降溫緩和，維護邊境地區可持續的和平與安寧。

蘇傑生介紹了印方對印中關係的看法，表示印中在許多方面需要加強合作。印方希望同中方繼續通過協商尋求維護邊境地區的和平穩定。

雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。

另據蘇傑生在推特上表示，他和秦剛就中印關係進行了詳細討論，重點仍然是解決懸而未決的問題，確保邊境地區的和平與安寧。此外，他們還討論了上合組織、G20 和金磚國家的議題。

這是秦剛和蘇傑生今年第二次在印度會面，兩人對上一次會面是三月在新德里舉行的二十國集團外長會議期間。