若中美因台海爆衝突 菲總統：美國不會要菲律賓派兵

當被問及如果美中由於台海爆發戰爭，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）表示，美國不會要求菲律賓派兵。他也強調，同意美軍使用更多菲律賓軍事基地並非針對任何國家。

正在訪美的小馬可斯週四（4日）在一個智庫演說時，被問及若美中因為台灣爆發戰爭，美國是否會要求菲律賓派遣軍隊參與作戰，小馬可斯表示「不會」。

他還說，今年稍早批准美軍可以使用更多菲律賓基地的美菲合作協議，初衷是因為氣候變遷、侵襲菲律賓的自然災害不斷增加，菲律賓需要美國與其他亞洲夥伴協助，這些基地就是作為快速救災、恢復重建之用。

美菲2014年簽定的「加強國防合作協議」允許美軍使用5座菲律賓基地，後增至9座。新增4座基地，其中一座位於鄰近南海的巴拉巴克島（Balabac Island），另一座在呂宋島北部卡加延省（Cagayan）的海軍基地距離台灣約400公里。

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對於菲律賓開放更多軍事基地供美軍使用，中國外交部抨擊「這會讓菲律賓捲入台海衝突的漩渦」，小馬可斯表示，中國外交部長秦剛之前訪問菲律賓時，他當面向秦剛保證，這些軍事基地不會用來「攻擊任何人、任何國家，不是針對任何國家」。

他說，若企圖利用這些基地從事進攻行動，將超出美菲對這些基地用途的規範，美方並未提出這種可能，雙方在此議題立場一致。

小馬可斯又指，菲方與和中方正在逐步解決能源勘探的爭端，又稱仍在努力與中方建立應對海上緊張局勢的危機熱線，希望措施能盡快落實，強調菲律賓奉行和平外交政策。

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責任編輯：尹航

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