加拿大考慮驅逐華外交官 中國大使：若執意挑釁將奉陪到底

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中印外長會晤 秦剛：要推動邊境局勢進一步降溫緩和
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加拿大政府表示正就國會華裔議員及其家人被恐嚇事件，考慮驅逐中國外交官員。中國駐加大使叢培武會見加拿大外交部負責人時，就加方基於個別政客和媒體所謂中國干涉加國內政的謊言，威脅可能驅逐有關中國駐加外交領事人員之事，闡明嚴正立場，提出強烈抗議。
叢培武指出，中國一貫奉行不干涉別國內政原則，中方外交領事官員一向恪守有關國際公約和中加領事協定，依法履職。加個別政客和媒體為撈取政治私利和博人眼球，出於意識形態偏見，大肆操弄涉華議題，肆意攻擊抹黑中國。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。
叢培武強調，中方外交領事人員正常履職不容抹黑，中國國家主權、安全和發展利益不容侵犯。中方強烈敦促加方立即停止這場自導自演的政治鬧劇，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。如果加方執意挑釁，中方將堅決奉陪到底。
加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）周四出席國會外交事務委員會聽證會時表示，渥太華已針對在野保守黨議員莊文浩（Michael Chong），及其在香港的家人被試圖恐嚇事件，傳召中國大使，強調加拿大不會容忍發生這種干預的事情，當局正評估不同應對選項，包括驅逐中國外交人員。
加拿大傳媒日前報道，中國情報部門曾蒐集莊文浩在華親屬資料，或想藉此恐嚇他。
責任編輯：易燕丹
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