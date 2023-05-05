發改委：推動民間資本參與重大項目建設

中央多次強調促進民營經濟發展。國家發改委表示，將建立鼓勵民間資本參與重大項目建設機制，鼓勵民間投資參與盤活國有存量資產，並加強與有關金融機構對接，加大對民間投資項目的信貸支持。

據官媒《人民日報》，國家發改委表示，民間投資是推動經濟發展、穩定整體投資、擴大社會就業的重要力量。下一步，將建立鼓勵民間資本參與重大項目建設機制，加強統籌謀劃和系統部署，常態化推進重點項目。

推動盤活存量資產，形成投資良性循環。鼓勵民間投資參與盤活國有存量資產，降低民間資本參與新建項目面臨的前期工作復雜等困難。支持民間資本通過產權交易、併購重組、不良資產收購處置等方式盤活自身資產，推動符合條件的民間投資項目發行REITs，健全市場化退出機制。

貫徹落實相關政策措施，營造良好投資環境。針對各地在項目投資人招標過程中出現的問題，明確不得以所有制性質作為選擇標准，不得以企業規模、注冊地址、當地納稅貢獻等因素作為主要評標條件。在安排各類政府性投資資金時，對民間資本一視同仁。加強與有關金融機構對接，推動金融機構按市場化原則，加大對民間投資項目的信貸支持。

同時，加強信息發布和引導。加強前期工作和要素保障，促進項目落地實施。

不只是發改委表態，官媒《經濟日報》還發文稱，要壯大民營經濟發展新動能，給民營企業更多資源和話語權。此外，要穩定民營企業融資預期。

撐民企措施見效？內地一季度新設民企按年增一成

習近平主持深改委會議：加強政策協調 切實解決民企困難

廣州擬立法撐民企 銀行不得隨意停發貸款

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道