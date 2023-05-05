網傳男子西湖撈手機日賺萬元 景區：為自編自導自演的商業推廣

一名男子在杭州西湖邊，有償為遊客打撈手機等物品的影片在網上廣傳。西湖景區回應稱，該男子不是景區工作人員，有關影片為自編自導自演的商業推廣，景區相關執法部門已介入調查。

網傳影片顯示，有遊客的手機掉進西湖，一名衣服上寫著「應急救援」的男子要價1500元（人民幣，下同）幫其撈起，他還稱若未撈起則半價。

據《錢江晚報》報道，該男子去年3月轉行做潛水打撈。他打撈的價格視物品的貴重程度而定，手機一般一單1500元至2000元不等，平常一天可以接到兩、三單。時值旅遊高峰，每天可以接到五至六單，日入可達約一萬元。

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不過經核實，杭州市西湖水域管理處通報稱，網傳影片是一則自編自導自演的商業推廣，片中黑衣男子黃易某為杭州宜誠市政工程有限公司臨時雇佣人員，並非景區相關應急救援隊伍中的工作人員。

該公司法定代表人黃志某為擴展其經營的有償打撈業務，聯繫某媒體記者及有關營銷平台，經過策劃，於5月2日下午組織黃易某等4人，在西湖西泠橋等地拍攝幫「遊客」有償打撈落水手機的影片。目前，景區相關執法部門已介入調查，對其涉嫌違法違規的行為將依法處理。

西湖水域管理處表示，景區致力為遊客提供各類人性化的幫助與服務，一旦接到遊客求助，都會利用自製的打撈杆等工具進行免費打撈。僅今年五一期間，景區就幫助遊客免費打撈手機等物品30多件。

責任編輯：易燕丹

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