大灣區 | 深圳支持港澳青年在深創業 個人最高可貸60萬

深圳當局支持港澳青年就業創業，個人創業擔保貸款額度最高不超過60萬元（人民幣，下同），小微企業貸款額度最高不超過500萬元。

據深圳市人民政府網站消息，為全面貫徹落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，支持港澳青年融入粵港澳大灣區發展，由深圳市人力資源和社會保障局、深圳市財政局、國家稅務總局深圳市稅務局、深圳市人民政府港澳事務辦公室等四部門聯合發佈的《深圳市進一步支持港澳青年就業創業實施細則》已經正式實施。

多管齊下打通港澳青年就業通道

細則對港澳青年和初創企業進行界定。港澳青年，是指45周歲（含）以下、具有中國國籍的港澳居民。初創企業，是指在深圳登記註冊3年內的小微企業、個體工商戶、社會組織、律師事務所、會計師事務所和農民合作社等。

細則支持港澳青年就業，梳理了現行政策中覆蓋到港澳青年的就業促進政策。一是補貼項目，符合條件的港澳青年或者用人單位可以申請包括小微企業社保補貼、基層就業補貼、靈活就業社保補貼、就業見習補貼、大灣區青年就業計劃生活補助、職業技能培訓補貼、求職創業補貼、港澳青年實習補助和個人所得稅差額補貼等。其中，基層就業補貼標準為每人3000元；大灣區青年就業計劃生活補助標準為每人每月不超過1000元，補貼期限為最長不超過18個月；求職創業補貼標準為每人3000元。

另外，符合條件的港澳青年創業可以申請包括初創企業補貼、社保補貼、場租補貼、創業帶動就業補貼、創業孵化補貼、創業培訓補貼、創業擔保貸款及貼息、市級港澳青年創新創業基地獎補、港澳項目落地配套資助等項目。其中，一次性初創企業補貼標準為每人10000元。創業帶動就業補貼標準從每人2000元-3000元，總額最高不超過3萬元。創業孵化補貼為每戶每年3000元，最長不超過2年。

創業培訓補貼從每人2000元-每人10000元不等。個人創業擔保貸款額度最高不超過60萬元，小微企業貸款額度最高不超過500萬元。市級港澳青年創新創業基地可享受50萬元一次性獎補。對入駐市級港澳青年創新創業基地的優秀港澳青年創業團隊，符合條件的可按其獲得賽事獎勵金額給予100%落地配套資助，或者每個給予20萬元的落地配套資助。

細則還明確實施「大灣區職場導師計劃」，支持招募一批港澳籍人士作為職場導師，為港澳青年提供實習、崗位推薦、職業發展指導等服務。

責任編輯：袁瑋婧