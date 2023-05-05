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國常會：加快發展先進製造業集群 優化新能源車購買使用

國情動向 20:12 2023/05/05

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中國總理李強主持召開國務院常務會議，審議通過關於加快發展先進製造業集群的意見，部署加快建設充電基礎設施，更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興。

會議指出，發展先進製造業集群，是推動產業邁向中高端、提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平的重要抓手，有利於形成協同創新、人才集聚、降本增效等規模效應和競爭優勢。

李強表示，要把發展先進製造業集群擺到更加突出位置，堅持全國一盤棋，引導各地發揮比較優勢，在專業化、差異化、特色化上下功夫，做到有所為、有所不為。要統籌推進傳統產業改造升級和新興產業培育壯大，促進技術創新和轉化應用推動高端化、智能化、綠色化轉型，壯大優質企業群體，加快建設現代化產業體系。要堅持有效市場和有為政府更好結合，着力營造產業發展的良好生態。

會議還審議通過了加快推進充電基礎設施建設，更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見。會議指，農村新能源汽車市場空間廣闊，加快推進充電基礎設施建設，不僅有利於促進新能源汽車購買使用、釋放農村消費潛力，而且有利於發展鄉村旅遊等新業態。

會議強調，要聚焦制約新能源汽車下鄉的突出瓶頸，適度超前建設充電基礎設施，創新充電基礎設施建設、運營、維護模式。要引導企業下沉銷售服務網絡，鼓勵高職院校面向農村培養維保技術人員，滿足新能源汽車維修保養需求。要進一步優化支持新能源汽車購買使用的政策，鼓勵企業豐富新能源汽車供應，同時加強安全監管，促進農村新能源汽車市場健康發展。

發改委：推動民間資本參與重大項目建設

內地4月財新服務業PMI錄56.4 外需強勁提升就業

責任編輯：袁瑋婧

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