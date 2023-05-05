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習近平主持召開財經委會議：堅持實體經濟為重

國情動向 20:23 2023/05/05

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中共總書記習近平今日主持召開中央財經委員會會議，他指出，要堅持以實體經濟為重，堅持推動傳統產業轉型升級，把握人工智能等新科技革命浪潮。

據央視新聞，習近平在會上發表重要講話強調，新一屆中央財經委員會要繼續發揮好制定經濟工作重大方針的作用，進一步加強和改善黨中央對經濟工作的集中統一領導。

他指出，現代化產業體系是現代化國家的物質技術基礎，必須把發展經濟的着力點放在實體經濟上，防止脫實向虛，為實現第二個百年奮鬥目標提供堅強物質支撐。人口發展是關係中華民族偉大復興的大事，必須着力提高人口整體素質，以人口高質量發展支撐中國式現代化。

會議指，要堅持推動傳統產業轉型升級，不能當成低端產業簡單退出，堅持開放合作，不能閉門造車；要把握人工智能等新科技革命浪潮，保持並增強產業體系完備和配套能力強的優勢。

會議稱，要完善新發展階段的產業政策，把維護產業安全作為重中之重；強化戰略性領域頂層設計，增強產業政策協同性；要加強關鍵核心技術攻關和戰略性資源支撐，從制度上落實企業科技創新主體地位；要大力建設世界一流企業，倍加珍惜愛護優秀企業家。

同時，要實施積極應對人口老齡化國家戰略，推進基本養老服務體系建設，大力發展「銀髮經濟」；要建立健全生育支持政策體系，大力發展普惠托育服務體系，顯著減輕家庭生育養育、教育負擔。

責任編輯：袁瑋婧

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