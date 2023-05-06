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秦剛會晤巴基斯坦總統：願加快建設中巴經濟走廊

國情動向 11:02 2023/05/06

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巴基斯坦總統阿爾維昨日（5日）在伊斯蘭堡會見到訪的中國國務委員兼外長秦剛。秦剛說，中方願同巴方高質量共建「一帶一路」，加快建設中巴經濟走廊，深化產業、農業、信息技術、防災減災等領域合作，幫助巴恢復經濟和改善民生。

據中國外交部官網，阿爾維說，巴中友誼根植於兩國人民深厚的傳統情誼。國際形勢越是深刻變化，越要打造緊密牢固的巴中友誼，越要發揚兩國常來常往的優良傳統。巴方衷心感謝中方為巴抗擊冠病疫情、實施災後重建和從蘇丹撤僑提供的大力幫助。巴方堅定奉行一個中國政策，在涉及中方主權和領土完整等核心利益問題上堅定支持中方。巴方期待同中方共同推進中巴經濟走廊建設，深化農業、互聯互通、信息技術合作。巴方全力保障在巴中國人員和機構安全，願同中方共同致力於阿富汗和平與重建。

秦剛說，中國和巴基斯坦互為全天候戰略合作夥伴，鞏固發展雙方「鐵杆」友誼是兩國歷屆政府的優先方向。中方始終堅定同巴基斯坦站在一起，支持巴團結穩定、發展繁榮，支持巴維護國家獨立、主權和領土完整，願同巴方攜手努力，共同落實習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，深化各領域互利合作，共同抵禦外部風險挑戰，紮實推進中巴命運共同體建設。

  秦剛指出，中方願同巴方高質量共建「一帶一路」，加快建設中巴經濟走廊，深化產業、農業、信息技術、防災減災等領域合作，幫助巴恢復經濟和改善民生。雙方要加強人文交流，歡迎更多巴優秀學子來華留學。中方願同巴方在阿富汗問題上加強溝通協調，促進阿富汗和平重建進程，助力地區穩定與發展。

責任編輯：袁瑋婧

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