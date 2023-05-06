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世衛解除新冠最高級別警報 梁萬年：堅持必要防控

社會熱點 13:10 2023/05/06

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世衛宣布新冠疫情不再是「國際關注的突發公共衛生事件」。國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年指，中國仍然要堅持必要的防控措施。

梁萬年接受央視訪問表示，人類抵抗力與病毒之間已經取得一個較平衡的狀態，也達到了《國際衛生條例》關於結束「國際關注的突發公共衛生事件」的基本要求。當然，結束「國際關注的突發公共衛生事件」並不意味着疫情危害就徹底沒有，而是表明以人類目前的能力，可以有效控制這種危害。

他強調，這並不意味着中國就對新冠疫情放任不管。只要疫情危害仍然存在，就還要繼續做好相關防控工作，繼續和全球各國緊密團結，共同採取更具針對性的措施，保護好人民群眾的健康。

新冠疫情不再構成「國際關注公共衛生事件」後，各國不再需要履行相應的防控措施，將更進一步有利社會和經濟發展以及國際交往，減少因為新冠疫情防控帶來的不便，當局亦有會有更多精力和時間發展經濟，改善民生。

大流行已經過去 但病毒還會存在

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，世衛宣布新冠不再構成國際關注的突發公共衛生事件，代表大流行已經過去，但病毒還會存在。

張文宏指，上海的醫院急診發熱就診病人比例，近期略有上升，但仍遠低於甲型流感流行期間的發熱就診比例，污水中病毒含量亦略有回升，但仍然處於極低水平，現時內地的新冠病毒亞型，逐漸和國際流行的病毒亞型趨同，都是以XBB為主，嚴重程度對醫療沒有造成壓力。他形容，三年多的疫情，讓民眾能更好地面對未來，加快投入正常的工作生活，只要不退場，終會看到期待的未來。

內地多人二次感染新冠 專家：主要是回國的人

新冠「新毒王」XBB.1.16傳染力翻倍 中國發現17宗

責任編輯：袁瑋婧

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傳染病 梁萬年 疫情 中國

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