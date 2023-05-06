3名中國遊客泰國遭持槍入室搶劫 歹徒之一是房主侄子

周三（3日），三名中國遊客在泰國芭提雅遭遇持槍入室搶劫，價值約100萬泰銖的財物被搶。

芭提雅警方周四表示，共有五名嫌疑人涉案，其中兩名已被逮捕，分別是27歲和28歲泰國男子。另外三人仍在逃，年齡在25歲左右，均是本地人姓名。

據泰媒報道，周三凌晨5點30分，芭堤雅警察局接到報警後趕至一棟兩層樓房，發現三名中國受害者身上有傷痕，屋內被洗劫一空。中國受害者為35歲王先生（音譯，下同）、37歲顧先生和37歲林女士。他們來泰國旅遊，在芭堤雅租房已有兩個月。

據受害者稱，凌晨4時左右，幾個戴着羊毛帽的蒙面劫匪闖入家中，其中一人用槍指着他們，其他人則用電線綁住他們手和腳。在強迫他們說出貴重物品放在哪裏後，劫匪拿走了17萬泰銖（約合人民幣3.5萬元）的現金、四部手機、一台iPad、三塊手錶和一枚金戒指。

隨後，劫匪團伙強迫他們進行兩次線上轉款，總額為207,400泰銖。警方估計，搶劫案給受害者造成的損失總計約100萬泰銖（約合港幣23萬元）。

整個搶劫過程持續了15分鐘。搶走百萬泰銖財產後，劫匪拆除了所有攝像頭，盜走中國遊客的一輛轎車，開車逃離作案現場。

警方採集了屋內指紋，並追蹤汽車的GPS系統，發現劫匪將轎車遺棄在附近的森林中。監控錄像顯示，在遺棄搶走的轎車後，劫匪還進行了兩次換車。

警方對居民房房主進行詢問，該房主承認犯案人員是自己的侄子。

警方認為，劫匪團伙事先精心策劃了作案，並表示正在對被捕的劫匪進行審問，預計逃跑的同夥很快就會被抓獲。

責任編輯：袁瑋婧