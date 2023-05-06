據報華府擬照「烏克蘭模式」 向台提供5億美元武器援助

彭博社引述知情人士報道，華府計劃以「總統撥款權」形式，即毋須經國會批准，向台灣提供價值5億美元的武器援助，類似軍援烏克蘭模式。

知情人士透露，美國將通過「總統提取授權」把現有庫存中的武器或輔助裝備運往台灣。目前尚不清楚準備提供的具體軍備種類。

提取庫存將使美國得以繞過漫長的武器簽約和生產流程。據美國國會議員稱，美國已批准但尚未交付台灣的武器價值高達190億美元。

美國國防部表示，防長奧斯汀早前在國會聽證會上，已表明有意利用總統撥款權，但未有回應是否會向台灣提供5億美元軍援，只表示會履行在《台灣關係法》下的義務。

美國國會通過的《2023國防授權法》授權總統拜登動用不超過10億美元的美國庫存軍備支持台灣，但一些議員抱怨行政當局動作遲緩。國會沒有為這些武器的補充撥出資金，因此五角大樓將必須在提取後申請資金。

報道指，美國此舉勢必激怒北京並拖累拜登恢復對華接觸的努力。

奧斯汀和國家情報局總監海恩斯（Avril Haines）說，他們不認為中國大陸武力攻台的風險迫在眉睫。

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責任編輯：袁瑋婧