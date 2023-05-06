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江西10地特大暴雨 4村莊被淹逾200人受災

社會熱點 18:54 2023/05/06

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江西遭特大暴雨侵襲，豐城市麗村鎮有河堤出現30多米的缺口，導致下游4個村莊被水淹浸，200多人受災，暫時無造成傷亡。撫州則有仍有45人被困。

據央視報道，周四（4日）以來，江西省先後有10個縣（市、區）出現特大暴雨，34個縣（市、區）出現大暴雨，63個縣（市、區）出現暴雨。強降雨導致萍鄉市武功山景區、宜春樟樹市等地鄉村遭遇洪澇災害。

撫州市昨晚開始有特大暴雨，多個鄉鎮在24小時內的降雨量超過250毫米，其中黎川縣降雨量超過307毫米，多處河水暴漲，農田被淹浸，出現大規模城鎮內澇，全省啟動防汛四級應急響應。當地政府已轉移疏散352名被困民眾；截至今日上午約9時半，消防在核心區域內，救出14名被困人士，河對面村莊仍有45人被困，暫時無生命危險，但由於水流湍急，水位持續上升，暫時無法過河展開救緩。

江西宜春豐城市麗村鎮清豐河堤下江段河堤潰口30餘米，下游4個村莊被淹，200餘人受災，當地各部門正在緊急救援，封堵潰口。

城市防指今早9時，已將防汛四級應急響應提升至防汛三級應急響應。

責任編輯：袁瑋婧

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颱風 暴雨 江西省

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