秦剛出席中阿巴三方外長對話 三國同意加強反恐合作

國務委員兼外長秦剛在巴基斯坦伊斯蘭堡，出席第五次中國、阿富汗及巴基斯坦三方外長對話。秦剛表示，中方願與阿巴兩國加強反恐安全合作，反對一切形式的恐怖主義，加大合作打恐力度。

據中國外交部網站，本次對話由巴基斯坦外長比拉瓦爾主持，阿富汗臨時政府代理外長穆塔基出席。三國外長圍繞睦鄰互信、安全合作與反恐、互聯互通與貿易投資等議題進行坦誠、深入交流，達成系列共識。

秦剛在會上表示，中方一貫重視發展與阿富汗及巴基斯坦的友好關係，願通過雙邊以及三方合作機制，攜手落實全球發展倡議。

他強調，中方願同阿巴加強反恐安全合作，堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅決反對一切形式的恐怖主義，反對支恐用恐和反恐「雙重標準」，加大合作打恐力度。希望阿巴進一步加強對中方人員、機構和項目安保舉措。

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穆塔基和比拉瓦爾表示，中阿巴三方合作對於促進地區和平與繁榮具有重要意義。阿巴兩國願積極推進三方合作，制定政治、安全、經濟等領域合作的路線圖，維護三國共同利益，實現互利共贏，造福三國和地區國家人民。

另外，三方同意堅持睦鄰友好，深化政治互信，尊重彼此主權和領土完整，通過平等協商妥善處理矛盾分歧，反對干涉阿內政，反對對阿進行非法單邊制裁，反對一切損害地區和平穩定的行為。

三方同意加強反恐合作，基於相互尊重、平等相待原則共同應對恐怖主義威脅。中巴支持阿臨時政府加強能力建設，更好應對恐怖主義威脅。阿方介紹了本國安全形勢和反恐努力，強調不允許任何勢力利用阿領土從事針對中巴兩國的活動。

責任編輯：易燕丹

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