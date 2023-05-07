寧波支持放寬房貸年齡限制 激活老年人購房需求

浙江省寧波市推出10項措施，金融支持恢復和擴大消費，其中提到支持銀行機構在風險可控前提下，放寬房貸年齡限制，激活老年人購房需求。

上周四（4日），浙江省寧波市地方金融監督管理局、中國人民銀行寧波市中心支行、中國銀保監會寧波監管局發佈《關於印發的若干措施的通知》，執行期限至2023年12月31日。

其中提到，全力支持居民首套和改善性住房需求。因城施策落實差別化住房信貸政策，各銀行機構要合理安排個人住房貸款額度，實施好個人住房貸款利率和首付比例政策，全力支持居民首套和改善型住房需求。鼓勵金融機構加大對新市民購房信貸支持，發展住房租賃業務。推廣二手房按揭貸款「帶押過戶」模式，為房產買賣雙方提供交易和貸款便利。

寧波此前針對引進人才提高了公積金貸款額度。4月20日，寧波市住房公積金管理委員會印發《關於對引進人才等住房消費加大住房公積金支持力度的通知》，對人才租房提取和購房貸款提供住房公積金優惠政策支持。

在租房提取優惠政策方面，《通知》規定，2023年5月1日起，在寧波市就業並繳存住房公積金的全日制本科和全日制碩士畢業生，符合租房提取住房公積金條件的，可提取的月度限額分別提高至1800元、2000元；2023年6月1日起，符合租房提取住房公積金條件的繳存職工可按月辦理租房提取業務，也可累計多月提取，提取起始月份不超過上次租房提取時間且最長提取期限不超過12個月。

在購房貸款優惠政策方面，《通知》規定，在寧波市就業並繳存住房公積金的全日制本科和碩士畢業生，從2023年5月1日起，在寧波市範圍內購買自住住房且申請住房公積金貸款的，貸款額度可按當期最高貸款限額分別上浮20%、30%。

《通知》提到，高級及以上層次人才仍享受高層次人才住房優惠支持政策。在寧波市範圍內購買自住住房申請住房公積金貸款的，貸款額度可按當期最高貸款限額上浮50%；符合租房提取住房公積金條件的，可按租賃普通自住住房實際支付的房租提取本人及配偶的住房公積金。

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責任編輯：袁瑋婧