淄博靚仔「鴨頭小哥」爆紅 女遊客爭相圍觀摸肌肉（有片）

山東淄博近期因燒烤爆火，連帶走紅的還有一名賣鴨頭的年輕靚仔，早前一女遊客將自己摸鴨頭小哥肌肉的影片上傳後引發網民關注，五一期間大批遊客「慕名而來」圍觀，導致小哥無法做生意，只好暫時歇業。

4月底，一條影片在網上走紅，只見該女子買鴨頭時對男攤主說能否摸摸他的肌肉，小哥點頭答應後，女子摸了摸他手臂的肌肉。因清秀帥氣又有著好身材，性格還頗為腼腆，鴨頭小哥迅速走紅，他短影片帳號粉絲，短短幾星期從幾千人暴漲到58萬。鴨貨店也成了淄博的「網紅景點」之一，每天店鋪還沒開門，粉絲就早已在門口守候。

然而隨著流量上升，圍觀者蜂擁而至，目前鴨頭小哥的店鋪已暫停營業。

鴨頭小哥日前在直播間落淚哭訴，稱五一期間市場來了18萬人，但很多人在他店鋪前只看不買，導致他看上去人氣很高，流量很大，但營業額在整條街卻是最少的，每天營業額從原本的人民幣1萬多元掉到6,000元，現在還被迫暫停營業。

小哥表示，「我只是想做好自己的工作賣好鴨頭，我沒有想過要靠肌肉走紅，也沒有想過要被人摸。（對於那些來摸肌肉的女生），我覺得她們可能是開玩笑吧，我也不想多想」。

人民網亦為鴨頭小哥發聲，評論指出，鴨頭小哥火了之後，引來了各路網紅，這也正常。一些玩直播的網紅「打卡」，也是人之常情。但是，圍觀得有序，打卡得守道，前提是不能影響他的生意，如果蜂擁而至，硬向前湊，甚至對他動手動腳，要他配合表演，這就過分了。

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責任編輯：袁瑋婧