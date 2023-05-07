  • 25°C
香港時間 : 2023507日 (週日) 22:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

淄博靚仔「鴨頭小哥」爆紅 女遊客爭相圍觀摸肌肉（有片）

社會熱點 21:27 2023/05/07

分享：

分享：

山東淄博近期因燒烤爆火，連帶走紅的還有一名賣鴨頭的年輕靚仔，早前一女遊客將自己摸鴨頭小哥肌肉的影片上傳後引發網民關注，五一期間大批遊客「慕名而來」圍觀，導致小哥無法做生意，只好暫時歇業。

4月底，一條影片在網上走紅，只見該女子買鴨頭時對男攤主說能否摸摸他的肌肉，小哥點頭答應後，女子摸了摸他手臂的肌肉。因清秀帥氣又有著好身材，性格還頗為腼腆，鴨頭小哥迅速走紅，他短影片帳號粉絲，短短幾星期從幾千人暴漲到58萬。鴨貨店也成了淄博的「網紅景點」之一，每天店鋪還沒開門，粉絲就早已在門口守候。

然而隨著流量上升，圍觀者蜂擁而至，目前鴨頭小哥的店鋪已暫停營業。

鴨頭小哥日前在直播間落淚哭訴，稱五一期間市場來了18萬人，但很多人在他店鋪前只看不買，導致他看上去人氣很高，流量很大，但營業額在整條街卻是最少的，每天營業額從原本的人民幣1萬多元掉到6,000元，現在還被迫暫停營業。

小哥表示，「我只是想做好自己的工作賣好鴨頭，我沒有想過要靠肌肉走紅，也沒有想過要被人摸。（對於那些來摸肌肉的女生），我覺得她們可能是開玩笑吧，我也不想多想」。

人民網亦為鴨頭小哥發聲，評論指出，鴨頭小哥火了之後，引來了各路網紅，這也正常。一些玩直播的網紅「打卡」，也是人之常情。但是，圍觀得有序，打卡得守道，前提是不能影響他的生意，如果蜂擁而至，硬向前湊，甚至對他動手動腳，要他配合表演，這就過分了。

    點擊圖片放大
    +2
  •  

責任編輯：袁瑋婧

 

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 網紅 燒烤 人民幣

下一篇文章

廣東強對流天氣 114個地區發布暴雨預警
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

3名中國遊客泰國遭持槍入室搶劫 歹徒之一是房主侄子
3名中國遊客泰國遭持槍入室搶劫 歹徒之一是房主侄子
日本老翁摔倒 中國遊客喝止途人：他會碰瓷 不能扶！（有片）
日本老翁摔倒 中國遊客喝止途人：他會碰瓷 不能扶！（有片）
靚女幼師教唱「挖呀挖」兒歌超療癒 官媒也轉發（有片）
靚女幼師教唱「挖呀挖」兒歌超療癒 官媒也轉發（有片）
廣東強對流天氣 114個地區發布暴雨預警
廣東強對流天氣 114個地區發布暴雨預警
江西10地特大暴雨 4村莊被淹逾200人受災
江西10地特大暴雨 4村莊被淹逾200人受災
據報華府擬照「烏克蘭模式」 向台提供5億美元武器援助
據報華府擬照「烏克蘭模式」 向台提供5億美元武器援助
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款