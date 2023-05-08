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歐盟擬制裁7間中企 北京促勿走上錯誤道路（第二版）

國情動向 19:42 2023/05/08

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綜合外媒報道，歐盟已提議制裁7間中企實施制裁，包括5間香港公司，這些企業被控出售可能用來支持俄羅斯戰爭機器的武器設備。

（第二版新增中方回應）

在北京，外交部發言人汪文斌回應稱，注意到有關報道，中方堅決反對以中俄合作為由，搞對華非法制裁或長臂管轄。敦促歐盟不要走上錯誤道路，否則中國必將堅決維護自身合理合法權益。

他強調，如果有關報道屬實，將嚴重破壞中歐互信與合作。

外媒報道援引制裁名單複本，其中顯示，三合成半導體有限公司（3HC Semiconductors）和金派科技有限公司（King-Pai Technology），以及5家香港公司，包括信諾電子科技有限公司（Sinno Electronics）、希舸電子技術有限公司（Sigma Technology）、Asia Pacific Links、Tordan Industry和Alpha Trading Investments 被列入制裁名單中。

歐盟成員國本週將針對一系列新制裁措施進行討論。

金派科技等部分公司已經受到美國制裁。美方表示，金派科技是俄羅斯軍事工業綜合設施中多個實體的中國供應商。

秦剛出席中阿巴三方外長對話 三國同意加強反恐合作

據報華府擬照「烏克蘭模式」 向台提供5億美元武器援助

責任編輯：尹航

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