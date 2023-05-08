歐盟擬制裁7間中企 涉出售支持俄軍的武器設備

綜合外媒報道，歐盟已提議制裁7間中企實施制裁，包括5間香港公司，這些企業被控出售可能用來支持俄羅斯戰爭機器的武器設備。

報道援引制裁名單複本，其中顯示，三合成半導體有限公司（3HC Semiconductors）和金派科技有限公司（King-Pai Technology），以及5家香港公司，包括信諾電子科技有限公司（Sinno Electronics）、希舸電子技術有限公司（Sigma Technology）、Asia Pacific Links、Tordan Industry和Alpha Trading Investments 被列入制裁名單中。

歐盟成員國本週將針對一系列新制裁措施進行討論。

金派科技等部分公司已經受到美國制裁。美方表示，金派科技是俄羅斯軍事工業綜合設施中多個實體的中國供應商。

之前，當美國以涉俄因素為由制裁中企時，中國外交部表示，美方的行徑沒有任何國際法依據，也沒有安理會授權，是典型的非法單邊制裁和長臂管轄，嚴重損害中方利益。中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。中國外長秦剛亦公開表示，中國不會向俄烏戰爭的任何一方出售武器。

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責任編輯：尹航

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