內地宣布 將適時優化赴港澳團隊遊簽注簽發政策

國家移民管理局表示，為進一步便利群眾申辦出入境證件，將適時優化調整赴港澳團隊旅遊簽注簽發管理政策。

國家移民管理局表示，針對粵港澳口岸通關流量大、人員往來頻繁的實際，已恢復毗鄰港澳口岸邊檢快捷通關，允許符合條件的出入境人員經邊檢快捷通道通行。

下一步，該局將持續動態監測全國口岸出入境流量情況，嚴密環勤務組織，加大高峰期警力投放，根據口岸通關實際和邊防檢查工作需要，有序恢復啟用邊檢快捷通關。

內地今年1月起才恢復辦理赴港旅遊簽注，不少人未有簽注未能來港。而往來港澳通行證的簽注類型共分六類，分別是探親簽注（T）、商務簽注（S）、團隊旅遊簽注（L）、個人旅遊簽注（G)、其他簽注(Q)和逗留簽注(D)。

關於今次國家移民管理局提到的團隊旅遊簽注，申請赴香港，可簽發3個月一次簽注、3個月二次簽注、1年一次簽注、1年二次簽注，每次在香港逗留不超過7天；屬於中華人民共和國出入境管理局規定的特別情形的，可簽發3個月一次簽注，每次在香港逗留不超過3天。申請赴澳門，可簽發3個月一次簽注、1年一次簽注，每次在澳門逗留不超過7天。

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責任編輯：尹航

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