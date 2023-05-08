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官宣中國—中亞峰會月中西安舉行 但五國僅四國總統訪華？

國情動向 10:27 2023/05/08

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中國外交部發言人華春瑩周一（8日）宣佈，中國—中亞峰會於5月18日至19日，在中國陜西省西安市舉行，國家主席習近平將主持峰會。據官方指出，中亞五國領導人都會應邀出席是次中國—中亞峰會，但期間只有四國總統國事訪問中國，並不包括今年1月已國事訪問中國的土庫曼總統。

華春瑩表示，應邀出席中國—中亞峰會的外國領導人包括，哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）、吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Japarov）、塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdimuhamedow）、烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）。

華春瑩同時宣佈，應國家主席習近平邀請，哈薩克總統托卡耶夫、吉爾吉斯總統扎帕羅夫、塔吉克總統拉赫蒙、烏茲別克總統米爾濟約耶夫會於5月16日至20日，對中國國事訪問。

當局未有交代，土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫這次會否親赴中國出席峰會，但從中亞其他四國領導人都會親身赴會看，別爾德穆哈梅多夫屆時大概率也會到西安出席峰會，而他今年1月已經國事訪問中國，並和中方發表16點合作聯合聲明。

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責任編輯：連兆鋒

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