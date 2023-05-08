【A股】滬指收升1.8%創10個月高 3400點得而復失

A股三大指數今日齊走強，滬指收市升1.8%報3395點，3400點關口得而復失，仍創10個月新高。銀行、中字頭股票強勢領漲。

截至收市，滬指升1.81%，報3395點，深成指升0.4%報11225點，創指升0.25%報2273點。

兩市成交合計11369億元，為第22個交易日突破1萬億元，其中滬市成交5647億元。北向資金淨買入逾20億元，其中滬股通淨買入23.5億元。

板塊方面，中字頭、銀行股持續強勢，中信銀行觸及漲停，國有四大行均漲超4%，郵儲銀行刷新歷史高點，軍工、教育等板塊走強；旅遊、酒店、傳媒等板塊走勢較弱。

國泰君安表示，市場連續放量上攻3400點位，有望重新挑戰2022年2月份的平台位。 A股仍處於底部抬升階段，看結構性做多行情。

中金表示，繼續維持對A股市場偏積極的看法。支持後續市場表現的邏輯包括：1、投資者對增長預期有繼續改善空間。 2、二季度上市公司業績增速有望相較一季度明顯回升。 3、外部不確定性仍需繼續關注，基準情形下對A股影響可能有限但需警惕潛在衝擊。上述因素結合當前A股市場整體估值水平不高且仍處於歷史中低位，當前位置市場機會仍大於風險。

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責任編輯：尹航

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