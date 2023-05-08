  • 23°C
香港時間 : 2023508日 (週一) 16:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【A股】滬指收升1.8%創10個月高 3400點得而復失

經濟脈搏 15:21 2023/05/08

分享：

分享：

A股三大指數今日齊走強，滬指收市升1.8%報3395點，3400點關口得而復失，仍創10個月新高。銀行、中字頭股票強勢領漲。

截至收市，滬指升1.81%，報3395點，深成指升0.4%報11225點，創指升0.25%報2273點。

兩市成交合計11369億元，為第22個交易日突破1萬億元，其中滬市成交5647億元。北向資金淨買入逾20億元，其中滬股通淨買入23.5億元。

板塊方面，中字頭、銀行股持續強勢，中信銀行觸及漲停，國有四大行均漲超4%，郵儲銀行刷新歷史高點，軍工、教育等板塊走強；旅遊、酒店、傳媒等板塊走勢較弱。

國泰君安表示，市場連續放量上攻3400點位，有望重新挑戰2022年2月份的平台位。 A股仍處於底部抬升階段，看結構性做多行情。

中金表示，繼續維持對A股市場偏積極的看法。支持後續市場表現的邏輯包括：1、投資者對增長預期有繼續改善空間。 2、二季度上市公司業績增速有望相較一季度明顯回升。 3、外部不確定性仍需繼續關注，基準情形下對A股影響可能有限但需警惕潛在衝擊。上述因素結合當前A股市場整體估值水平不高且仍處於歷史中低位，當前位置市場機會仍大於風險。

中國4月外儲3.205萬億美元 按月增209億美元兩連升

習近平主持召開財經委會議：堅持實體經濟為重

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
A股 宏觀分析 市場動向 經濟數據表現 指數 銀行 中國

下一篇文章

內地4月樓市成交量按月轉降 蘇州萬科八折賣樓被罰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

本土藥企攻關腫瘤疫苗 中美科技新博弈
本土藥企攻關腫瘤疫苗 中美科技新博弈
寧波支持放寬房貸年齡限制 激活老年人購房需求
寧波支持放寬房貸年齡限制 激活老年人購房需求
中國4月外儲3.205萬億美元 按月增209億美元兩連升
中國4月外儲3.205萬億美元 按月增209億美元兩連升
內地4月樓市成交量按月轉降 蘇州萬科八折賣樓被罰
內地4月樓市成交量按月轉降 蘇州萬科八折賣樓被罰
【A股】滬指收升1.8%創10個月高 3400點得而復失
【A股】滬指收升1.8%創10個月高 3400點得而復失
發改委：推動民間資本參與重大項目建設
發改委：推動民間資本參與重大項目建設
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款