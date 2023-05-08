中國情侶峇里島離奇身亡 15名證人接受調查

一對中國籍男女上周在峇里島酒店離奇身亡，被發現時均全身赤裸。印尼警方表示，已有15名證人接受調查，包括酒店員工，以及熟悉酒店位置的外國人；但尚未公布案件屬於謀殺還是自殺。

印尼傳媒報道，法醫已對兩名死者進行屍檢。經初步檢查，在男死者屍體左右兩側發現開放性傷口，長度約11-12厘米，應該是由銳器造成。其背部有幾處傷口，左右手有割傷，另外還有幾處小擦傷。

女死者身上沒有發現開放性傷口，但額頭、右手和腿上有瘀傷和擦傷，脖子上環繞一圈淤青，疑似生前曾遭人勒頸。法醫又在女死者胃部發現大量液體，正進行毒理檢測，以確定生前是否中毒。目前正等待檢驗結果和關於兩具屍體檢查的進一步指示。

一對中國男女在峇里島五星酒店死亡 兩人皆赤裸且有傷

內地傳媒報道，兩名死者是情侶關係，21歲女死者程某是江西人，就讀於江西南昌工學院，24歲男死者李某則來自廣西。

事發於上周一（1日）清晨6時許，酒店職員收到住客電話，稱聽到有人在走廊呼救。職員到場時發現男死者倒臥在走廊，並在兩人入住的房間浴室內，發現女死者的屍體。

中國駐登巴薩總領館表示高度重視事件，將持續跟蹤案件進展，並為家屬赴巴峇島辦理善後事宜提供必要協助。登巴薩市政府稱，高度重視中國遊客安全，將繼續採取必要措施。

中國女留學生泰國遭撕票 溫州警方刑事拘留3男子

在泰殺害中國女留學生3嫌犯已落網 設戀愛圈套引她入局

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁