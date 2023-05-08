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內地4月樓市成交量按月轉降 蘇州萬科八折賣樓被罰

經濟脈搏 11:37 2023/05/08

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內地4月樓市成交量整體按月下降，按年上漲。一線成交面積按月下降7.6%，北京、深圳按月小幅上漲。江蘇蘇州崑山有房企降價促銷，當地住建局對兩個打折力度過大的項目進行處罰。

據中指院數據，單看一線城市，4月成交面積整體按月下降7.6%，按年上漲187.9%。分城市來看，北京、深圳按月小幅上漲，上海和廣州按月下降。按年來看，上海漲幅最大，超過10倍（去年同期疫情原因成交量較少）；廣州次之，按年漲幅132.6%。

二線代表城市成交面積按月下降38.2%，按年上漲2.1%，其中溫州按月跌幅最高，為45.8%。三線代表城市成交量按年、按月分別下降27.8%和64.1%，其中惠州按月跌幅最大，為49.2%。

在江蘇蘇州，近日，一則崑山住建局對兩個打折力度過大的項目進行處罰的文件在業內流傳，其中一個項目隸屬於萬科 （02202）

據內媒第一財經報道，「五一」期間，萬科被處罰的項目曾拿出3棟樓進行促銷，房源優惠力度約30萬元（人民幣，下同），折扣力度在8折左右。不過在崑山當地住建部門出手干預後，此前的折扣已收回，目前優惠僅在3至5萬元。

4月以來，樓市出現降溫跡像，在這一背景下，作為業內頭部企業的萬科重啟降價舉措，是否預示著行業再度滑向下行通道？

多位受訪業內人士認為，近期的市場回調並未超出預期，預計之後走勢將保持平穩，不會比去年更差，此前對行業造成負面影響的眾多因素已基本消失。

中國樓市 | 4月百城新房價格按月轉漲 料一二線城市跟進「因區施策」

惠譽、標普發報告：內地樓市現企穩跡象 銷售有望下半年恢復

責任編輯：尹航

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