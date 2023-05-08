中國月球基地有着落？嫦娥五號發現了這東西

中國科學家從嫦娥五號採集月球土壤中，首次發現天然玻璃纖維。專家表示，這些玻璃纖維是月球遭受隕石撞擊，導致礦物熔化和快速冷卻而形成，具有優異的加工成型特性。這次發現肯定了在月球表面就地取材生產玻璃的可行性，將為未來月球基地建設提供重要支撐。

內地《科技日報》報道，中國科學院物理研究所專家，在嫦娥五號月壤樣品中發現多種類型、不同起源的月球玻璃物質。更重要的是，他們還在嫦娥五號月壤中首次發現天然玻璃纖維。相關研究成果在線發表於《國家科學評論》。

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在荒涼貧瘠的月球表面，存在由火山噴發、地質運動、隕石撞擊等活動產生的豐富的玻璃物質。許多月球上的玻璃可以穩定地存在億萬年。月球玻璃是探索月球奧秘的重要材料，不僅保存了古老的月球物質，還記錄著其形成時的環境信息。

研究人員綜合分析了嫦娥五號月壤樣品中玻璃物質的形態、成分、微觀結構和形成機制。他們發現，月球表面存在著固、液、氣多種轉變路徑的玻璃起源。月球表面頻繁遭受的隕石及微隕石撞擊導致的礦物熔化和快速冷卻，產生了各種形態的玻璃物質，包括球狀、橢球狀、啞鈴狀等旋轉形狀的玻璃珠，氣孔構造的膠結質，流體形態的濺射物等。

尤其值得關注的是，研究人員在嫦娥五號月壤中首次發現了天然玻璃纖維。這些具有超高長徑比的玻璃纖維來源於撞擊過程中黏稠液體的熱塑成型。和低長徑比的玻璃珠相比，形成這些玻璃纖維的液體黏度要更高，意味對應的撞擊溫度和撞擊速率更低。這反映了月球表面較為溫和的微撞擊事件。

中科院物理所副研究員沈來權說：「這些天然的玻璃纖維證明，月壤具有良好的玻璃形成能力和優異的加工成型特性，肯定了在月球表面就地取材利用月壤加工生產玻璃建材的可行性，將為未來月球基地建設提供重要支撐。」

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責任編輯：連兆鋒