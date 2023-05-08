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用ChatGPT編造「火車撞死9人」假新聞 男子涉尋釁滋事被抓

社會熱點 12:20 2023/05/08

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甘肅平涼市公安局網安大隊偵破一宗利用AI人工智能技術，炮製虛假不實信息的案件。這也是自1月10日《互聯網信息服務深度合成管理規定》頒布實施後，甘肅省偵辦的首宗案件。

據「甘肅公安」微信公眾號消息， 平涼市公安局崆峒分局網安大隊發現互聯網上流傳「今晨甘肅一火車撞上修路工人致9人死亡」的文章，初步判斷為信息虛假不實。

網安民警隨即開展工作，發現共21個百度賬號均在同一時間段發布該文章，文章內容地點除平涼市崆峒區外，還涉及蘭州、隴南、定西、慶陽等地，文章點擊量已達1.5萬多次。經查，涉案百度賬號均為廣東深圳某自媒體公司所有，公司法人代表洪某弟有重大作案嫌疑。

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專案民警上周五（5日）在廣東東莞嫌疑人住處，對其使用的電腦及百家號進行取證。經審訊，犯罪嫌疑人洪某弟通過微信好友獲知網絡賺取流量變現方法，並購買大量「百家號」。同時使用「易撰」網頁版，在全網搜索近幾年社會熱點新聞。為規避百家號查重功能，洪某弟通過近期火爆的ChatGPT人工智能軟件，將搜集到的新聞要素修改編輯後，使用「海豹科技」軟件上傳至其購買的百家號上非法獲利。

警方表示，洪某弟利用現代科技手段編造虛假信息，並散布在互聯網上，被大量傳播瀏覽，其行為已涉嫌尋釁滋事罪。崆峒公安分局已對犯罪嫌疑人洪某弟採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

責任編輯：易燕丹

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