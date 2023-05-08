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秦剛晤伯恩斯 冀美方深刻反思推動中美關係重回正軌

國情動向 13:20 2023/05/08

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國務委員兼外長秦剛在北京會見美國駐華大使伯恩斯。秦剛希望美方深刻反思，同中方相向而行，推動中美關係走出困境，重回正軌。

秦剛說，中美關係不僅對中美兩國、對世界都有重大意義。去年11月，國家主席習近平與美國總統拜登在峇里島成功會晤並達成重要共識。但此後美方一系列錯誤言行破壞了中美關係來之不易的積極勢頭，雙方商定的對話與合作議程受到干擾，兩國關係再遇寒冰。

秦剛表示，當務之急是穩定中美關係、避免螺旋式下滑，防止中美之間出現意外，這應該是中美之間最基本的共識，也是國與國、特別是兩個大國相處必須要守住的底線。

美駐華大使伯恩斯促中美對話：美國已準備好

秦剛談中國現代化：不搞大國競爭 反對製造意識形態對抗

秦剛又指，美方應端正對華認知，回歸理性，扣好中美關係的第一粒紐扣，在兩國各自更好發展中彼此成就。不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓遏制。不能說一套做一套。必須尊重中方的底線紅線，停止損害中國的主權、安全、發展利益，尤其要正確處理台灣問題，停止繼續掏空一個中國原則，停止支持縱容「台獨」分裂勢力。

他强調，要堅持以冷靜、專業、務實態度處理兩國關係中的意外偶發事件，避免中美關係再受衝擊，並在相互尊重、對等互惠基礎上，推進對話合作。

責任編輯：易燕丹

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