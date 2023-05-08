中企據報正加速研發：不依賴美最先進芯片也開發尖端AI

科技戰持續進行中，美國限制對華出口先進芯片，《華爾街日報》指，美國的制裁正促使中國科企加快研究步伐，尋求在不依賴美國最先進芯片的情況下，開發尖端AI（人工智能）。中企還在研究如何結合使用不同類型的芯片，以避免對任何一種硬件的依賴。

大型AI模型需要更多芯片

據《華爾街日報》，美國的制裁導致中國企業與AI開發行業內最受歡迎的芯片英偉達（Nvidia）A100無緣，今年3月份發布的新一代版本H100也是如此。

英偉達設計了降級版芯片專供中國市場，分別為A800和H800，以符合制裁要求，但兩種修改後的芯片都降低了芯片間通信的能力。

這些產品為開發小型AI模型提供了有效的替代方案，例如TikTok進行推薦的算法。但這種障礙會扼殺較大型AI模型開發，比如ChatGPT，據瑞銀（UBS）分析師估計，訓練ChatGPT這種大型AI模型需要5,000至10,000塊A100芯片。

日媒:中國計劃限制稀土技術出口 抗衡美日荷芯片限制

台積電張忠謀：大陸芯片製造技術比台灣落後6年

報道引述知情人士透露，在最近一次閉門行業會議上，一家與中國政府有關聯的半導體行業協會發布的一份調查報告顯示出供應方面的限制，發現中國大約有40,000至50,000塊A100芯片可用於訓練大型AI模型。知情人士稱，在美國頒布上述制裁令之前儲備了A100的阿里巴巴和百度等中企，已在內部嚴格限制使用外國先進製程芯片，將它們留給計算最密集的任務使用。

結合使用不同類型芯片 來替代最先進處理器

新加坡國立大學教授尤洋表示，許多中國公司現在正在研究組合三、四塊性能相對較差的芯片，包括A800和H800，來替代英偉達最先進的處理器。

騰訊 （00700） 今年4月發布了一個新的可用於AI大模型訓練的計算集群，使用了英偉達H800芯片。

尤洋說，這種組合低性能芯片的方法可能成本很高，如果一家美國公司需要1,000個H100芯片來訓練一個大語言模型，那麼一家中國公司可能需要至少3,000個H800芯片才能實現同樣結果。這正促使一些公司加速開發技術，使用不同類型的芯片來訓練大規模AI模型。先前這一研究領域在硬件資源有限、渴望降低成本的中國公司中已經很普遍。論文顯示，阿里巴巴、百度和華為已在尋求使用A100、老一代英偉達芯片V100和P100以及華為昇騰芯片的各種組合。

AI專家說，相比之下，同時使用多種類型芯片的情況在美國公司中很少見，因為要讓不同類型芯片可靠地協同工作存在技術挑戰。Meta的AI研究員Susan Zhang說，這是萬不得已的最後手段。

美情報總監：若大陸攻台並導致芯片停產 將造成全球經濟損失

若中國禁售美光 美國促南韓勿填補中國芯片缺口

王受文晤日本駐華大使 關切日擬限制芯片設備出口

與此同時，中國公司也正在研究使用各種軟體技術來降低訓練大規模AI模型的計算強度，這種方法已在全球範圍內加速推廣，包括在美國公司中。不過，論文顯示，與美國公司不同，中國公司在結合使用多種軟體技術方面更加積極主動。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道