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網傳浙江義烏一街道幹部掐人脖子 還自稱「我名氣很大」

社會熱點 15:21 2023/05/08

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網傳影片顯示，一位中年男子言辭激烈地對摩托車騎手指指點點，又稱自己在江東街道名氣很大，還說這裡沒有監控鏡頭，下一秒就掐住騎手脖子。網傳信息稱，動手的男子是浙江義烏江東街道的幹部，但之後，江東街道否認了這一說法。

網上一段一分鐘左右的影片顯示，上述中年男子在一輛摩托車前指責騎手，男子還不時背著手，或用手指對騎手指指點點，並稱：「你去打聽打聽整個江東街道，我名氣很大。這裡沒有監控鏡頭的。」

接著，男子突然伸手掐住騎手脖子，畫面中可見，男子似乎還咬牙切齒，表情十分誇張。網傳信息稱，動手打人的是義烏江東街道幹部。

據內媒報道，義烏市江東街道相關工作人員今日（8日）否認動手者是義烏當地街道幹部這個說法，說他是當地村裡的村民。之所以會被誤傳為干部，是因為該男子言語上比較過激和誇大其實，聲稱「自己在街道裡名氣很大」。

男子動手掐頸（圖片來源：內媒）

根據該工作人員介紹，事發於5月4日，何某某與他人在江東街道光明水庫洗澡，被路過此地的江東街道青岩傅村村民傅某某發現。因該水庫為飲用水水庫，禁止游泳洗澡，傅某某讓幾人上岸。後來，雙方在岸上發生爭執。村民傅某某就住在光明水庫附近，從未擔任過水庫管理員或村干部，但因他平時在水庫周邊走動，有時村干部也會委托他幫忙照看一下，如果看到有人下水就制止。

工作人員介紹說，村民傅某某的出發點是好的，但言語和行為上確實是過分了些。

報道還提到，何某某已報警。在民警主持下，雙方自願達成調解協議，傅某某當場向何某某等人致歉，得到了對方的諒解。

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責任編輯：尹航

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