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男子火車上被人持刀殺害 網民質疑18厘米長刀如何過安檢

社會熱點 15:22 2023/05/08

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湖北武昌至廣東惠州的K435次列車上，一名男子被陌生人持刀殺害，疑兇當場被制服。有內媒報道稱，兇器長18厘米，引發網民質疑長刀如何通過安檢被帶上車。

事發在上周四（4日）晚上10時許，K435次列車正行駛至湖南省衡山縣到衡陽市之間。死者的表哥李先生表示，疑兇在衡山站上車，現場乘客都指出未有發生糾紛，其行兇動機不明。

疑兇曾吸毒有案底

李先生續指，死者是獨生子，與疑兇不認識。他的頸後、耳後及手臂都有多處刀傷，但死前最後一刻將刀奪下，壓在肚子下面，不再讓疑兇繼續作案。乘警隨後趕至，即場將疑兇制服。

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警方知情人士透露，35歲疑兇是重慶人，於2014年和2017年曾兩次持刀傷人，2010年和2011年曾兩次被強制戒毒，不久前刑滿釋放。使用的兇器是一把小刀。

不過，有內地傳媒報道稱，疑兇使用的刀長18厘米。網傳片段顯示，死者母親聲淚俱下質問鐵路安檢是否做到位：「這麼長的一把刀，你們怎麼可以隨意讓他帶上車！」

鐵路官方：刀刃長度小於6厘米可帶上火車

網民亦對鐵路部門提出質疑，指平時在火車站，連指甲鉗、剃須刀、掛在鑰匙串上的小刀等都無法帶進去，一過閘機就被識別出來予以沒收。為何這名行疑兇可以把18厘米長的刀安全通過安檢，帶上火車。

對此，中國鐵路12306工作人員表示，有關事件鐵路方正在進行調查，「但是其實也不能聽風就是雨，鐵路方面規定，所有乘客乘車前必須接受檢查，且不能攜帶管制刀具；但是根據國家鐵路局、公安部此前最新規定，自2022年7月1日起，刀刃在6厘米以內的是可以攜帶上火車。」

責任編輯：易燕丹

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