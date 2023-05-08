基辛格稱中國加入能使俄烏年內和談 歐美官員據報看法雷同

美國前國務卿基辛格預期，隨着中國加入斡旋，烏克蘭危機會在今年之內迎來轉捩點，俄羅斯與烏克蘭的談判可望在年底展開。無獨有偶，美國傳媒報道，西方國家對中國斡旋烏克蘭危機的態度逐漸改變，歐美官員認為，中國或可推動俄烏在今年底前開始和談。

5月底快滿100歲的基辛格接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪，談及多項時事話題，其中他認為，俄烏戰爭或正在邁向轉捩點。「現在中國已加入談判，我認為這會在今年底到達關鍵時刻。我們將會討論到談判進程甚至實際談判。」

CBS已公開的專訪內容未有進一步闡述基辛格對俄烏議題的觀點。《華爾街日報》則報道，歐美官員認為，烏克蘭準備發動的反攻可為俄烏年底談判鋪路，而中國可以協助說服俄羅斯參與和談。

報道稱，願意鼓勵談判和尋求中國發揮作用，標誌着西方，尤其是美國思維的轉變。美國一直在公開反對中國對俄烏勸和促談，但國務卿布林肯上周改變口風，對中方推動和談審慎樂觀。

《華爾街日報》又指，西方對和談前景的最新態度，是基於相信俄烏雙方都無能力無限期作戰，以及認為中國願意推動和談，應當給予機會一試。但歐美官員仍質疑俄羅斯總統普京會否接受停火。

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責任編輯：連兆鋒