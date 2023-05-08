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美智庫報告引關注 北京據報限制海外公司訪問中國數據庫

國情動向 16:30 2023/05/08

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《華爾街日報》引述消息人士報道，近日一些美國智庫組織發表有關中國敏感領域的報告，引起北京高層官員關注，當局擬因此限制海外機構獲取中國數據。

報道指，由於中國日漸擔心來自西方的威脅，最近幾周擴大了《反間諜法》的範圍，並對專門從事信息收集的外企施壓，例如審計機構、管理顧問公司和律師事務所。此外，北京收緊了海外智庫、研究公司以及其他非金融實體對中國數據庫的訪問，其中包括總部位於上海的萬得信息技術股份有限公司（Wind）。萬得是中國重要資料庫之一，其經濟和金融數據廣受海內外分析師引用。

知情人士表示，中國高層官員關注美國智庫基於中國本地公共數據庫進行的研究，這些研究側重於敏感問題，例如軍方與私人組織之間的合作。當中包括由喬治城大學的安全和新興技術中心（CSET），以及白宮印太事務協調官共同創立的新美國安全中心（CNAS）撰寫的分析報告。

美媒：中國打造資訊「黑匣」 收緊數據庫訪問渠道

內地對知網啟動網絡安全審查 指其掌握重要數據及敏感信息

報道指，一份特別引起北京注意的報告是CSET在6月份發布的政策簡報，標題為《芯片扭曲》(Silicon Twist)。該報告側重於中國軍方如何獲取由美國公司設計、在台灣和韓國製造的先進製程芯片。

報導引述曾諮詢過中國當局的人士稱，國家網信辦3月通知多家中國數據供應商，要求限制海外用戶獲取敏感資料，包括企業註冊資訊、專利、採購文件、學術期刊和官方統計年鑑。隨後，中國最大學術資料庫「中國知網」通知了外國大學和其他研究機構，稱他們對知網資料庫的訪問權限將受到限制，4月起正式生效。

責任編輯：易燕丹

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