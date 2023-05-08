  • 23°C
香港時間 : 2023508日 (週一) 16:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

傳工廠因工作量減少現批量辭職潮 比亞迪否認：訂銷良好

社會熱點 16:29 2023/05/08

分享：

分享：

內媒報道指長沙比亞迪工廠因階段性工作量減少，導致工人人工下滑，因而出現工人離職潮，比亞迪今日回應指與事實不符，招聘工作正常進行，公司訂銷良好。

據財聯社報道，日前長沙比亞迪望城工廠有員工辭職時被告知 「本月離職名額已滿。」

報道引述該員工指，廠里最近辭職的人不少，一些宿舍房間都空了。同在長沙的比亞迪雨花區工廠，3、4月份也出現了工人離職潮，當下正恢復普工招聘補充人員。

下游需求趨緩

該報道指出，近階段工作量減少、工資下滑是一些工人選擇離開的直接原因。作為一線普工，想拿到預期中的收入， 先得要「有班加」。

工人工作量減少，產能利用率下降的背後，是下游需求趨緩。相比去年11、12月的「峰值」，目前比亞迪新能源車月銷量減少約一成。

報道指，比亞迪電子旗下的長沙望城工廠是望城經開區2019年所引進的重點項目，此前主要生產智能終端產品，但隨着公司新能源車業務迎來高速發展期，尤其是長沙雨花工業園快速增產，工廠從2021年開始增加了新能源車成品線路板產線。至去年12月，長沙比亞迪電子每月的成品線路板產能可匹配9萬輛新能源車。

工人月薪不足5000

在比亞迪雨花工廠外，工廠招聘公告顯示「月綜合收入5000-8000元（人民幣，下同）」。而記者之後多方探聽了解到 ，一些工人的月實際到手工資不足5000元。

針對此事，比亞迪今日表示：「經核實，「離職名額已滿」、「排隊辭職」等說法與事實不符。目前，長沙園區人員招聘工作正常進行。目前公司訂銷良好，市佔率穩中有升，今年1至4月銷量位居行業第一。」

路透：訂單跌 比亞迪深圳、西安廠減工人輪班

商務部談今年外貿：形勢仍嚴峻複雜 但部分省份訂單回暖

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
長沙 職位招聘 汽車 比亞迪 新能源 辭職 人民幣

下一篇文章

男子火車上被人持刀殺害 網民質疑18厘米長刀如何過安檢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

廣東強對流天氣 114個地區發布暴雨預警
廣東強對流天氣 114個地區發布暴雨預警
日本老翁摔倒 中國遊客喝止途人：他會碰瓷 不能扶！（有片）
日本老翁摔倒 中國遊客喝止途人：他會碰瓷 不能扶！（有片）
淄博靚仔「鴨頭小哥」爆紅 女遊客爭相圍觀摸肌肉（有片）
淄博靚仔「鴨頭小哥」爆紅 女遊客爭相圍觀摸肌肉（有片）
內地宣布 將適時優化赴港澳團隊遊簽注簽發政策
內地宣布 將適時優化赴港澳團隊遊簽注簽發政策
幼稚園老師告知家長孩子摔傷 查監控才知是被摔打
幼稚園老師告知家長孩子摔傷 查監控才知是被摔打
中國情侶峇里島離奇身亡 15名證人接受調查
中國情侶峇里島離奇身亡 15名證人接受調查
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款