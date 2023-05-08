傳工廠因工作量減少現批量辭職潮 比亞迪否認：訂銷良好

內媒報道指長沙比亞迪工廠因階段性工作量減少，導致工人人工下滑，因而出現工人離職潮，比亞迪今日回應指與事實不符，招聘工作正常進行，公司訂銷良好。

據財聯社報道，日前長沙比亞迪望城工廠有員工辭職時被告知 「本月離職名額已滿。」

報道引述該員工指，廠里最近辭職的人不少，一些宿舍房間都空了。同在長沙的比亞迪雨花區工廠，3、4月份也出現了工人離職潮，當下正恢復普工招聘補充人員。

下游需求趨緩

該報道指出，近階段工作量減少、工資下滑是一些工人選擇離開的直接原因。作為一線普工，想拿到預期中的收入， 先得要「有班加」。

工人工作量減少，產能利用率下降的背後，是下游需求趨緩。相比去年11、12月的「峰值」，目前比亞迪新能源車月銷量減少約一成。

報道指，比亞迪電子旗下的長沙望城工廠是望城經開區2019年所引進的重點項目，此前主要生產智能終端產品，但隨着公司新能源車業務迎來高速發展期，尤其是長沙雨花工業園快速增產，工廠從2021年開始增加了新能源車成品線路板產線。至去年12月，長沙比亞迪電子每月的成品線路板產能可匹配9萬輛新能源車。

工人月薪不足5000

在比亞迪雨花工廠外，工廠招聘公告顯示「月綜合收入5000-8000元（人民幣，下同）」。而記者之後多方探聽了解到 ，一些工人的月實際到手工資不足5000元。

針對此事，比亞迪今日表示：「經核實，「離職名額已滿」、「排隊辭職」等說法與事實不符。目前，長沙園區人員招聘工作正常進行。目前公司訂銷良好，市佔率穩中有升，今年1至4月銷量位居行業第一。」

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責任編輯：袁瑋婧