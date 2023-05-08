國務院聯防聯控機制總結三年抗疫經驗：首要是制度

世衛組織日前宣布新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」，國務院聯防聯控機制今日召開記者會，介紹中國疫情的防控經驗，首要是制度的力量。國務院聯防聯控機制還介紹，未來仍要繼續做好相關疫情防控工作。

國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年今日在記者會上介紹中國這三年多的疫情的防控經驗，首先是中國國家制度的力量在發揮作用。他說，中國共產黨、中國政府抗疫的理念，始終堅持人民至上、生命至上，把人民群眾的生命安全和身體健康放在第一位，這是確立防控策略和措施等一系列工作的根本遵循和前提。

他說，中國的社會主義制度在疫情的防控中發揮了重要作用，不論是醫療救援、聯防聯控、群防群控等，這些方面的一些大協同，各級政府、各部門、各單位，每一個個體，都在各自的崗位上發揮了重要的作用，也積累了應對重大傳染病疫情的一些機制和體制方面的優勢。

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其次是人民的力量，包括個人對政策的理解和執行，以及主動採取一些防控措施和行為，體現了高度的利他主義精神。之後依次是專業的力量，科技的力量，團結的力量，基層的力量，中醫藥的力量和溝通的力量。

梁萬年還提到，世衛組織日前宣布新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」，不意味著新冠疫情的結束，不意味著疫情危害徹底沒有了，更不意味著對新冠疫情就可以放任不管了，而是表明，以人類目前能力可有效控制這種危害，還要繼續做好相關的疫情防控工作，以保護好人民群眾的身體健康和生命安全。

他說，接下來還要繼續堅持必須的防控措施，以應對可能出現的疫情風險，包括要繼續加強對高危人群和重點人群的疫苗接種。

另據內媒報道，關於新冠疫苗接種的費用，有專家認為，如果新冠疫苗繼續由政府免費提供，應該通過政府財政購買向公眾無償提供，不能使用醫保基金。

責任編輯：尹航

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