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藏族著名導演萬瑪才旦因病突逝 終年53歲

社會熱點 17:06 2023/05/08

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藏族著名導演、編劇、作家萬瑪才旦於今日（8日）凌晨逝世，，終年53歲。他曾獲金馬獎最佳改編劇本獎，亦曾和王家衛合作，被稱為藏地新浪潮領軍人物。

今日內地網上傳出萬瑪才旦去世消息，傳他於高原地區拍攝新片時引發高山症、肺氣腫不幸身亡。其後萬瑪才旦助手王磊較早前亦證實了消息，而據青海藏族研究會官網公佈，萬瑪才旦因心臟病醫治無效過世。

中國百年影史藏族母語電影的開創者

萬瑪才旦1969年12月出生於青海海南藏族自治州，先後畢業於西北民族大學、北京電影學院。2003年開始電影編導工作。2005年因長片處女作《靜靜的嘛呢石》引起影壇關注，獲得了第10屆釜山國際電影節新浪潮特別獎，被伊朗著名電影大師阿巴斯·基亞羅斯塔米給予高度評價，被業界譽為中國百年影史藏族母語電影的開創者。2009年導演作品《尋找智美更登》入圍第62屆洛迦諾國際電影節主競賽單元。此後，憑藉《塔洛》《撞死了一隻羊》《氣球》三次入圍威尼斯國際電影節地平線單元。

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萬瑪才旦曾以《塔洛》入圍第52屆金馬獎最佳導演、最佳劇情長片，最後抱回最佳改編劇本；由王家衛擔任監製的《撞死了一隻羊》，則入圍第55屆金馬獎最佳導演、最佳改編劇本，並獲得威尼斯影展地平線單元最佳劇本。

作為雙語作家和文學翻譯家的萬瑪才旦，漢語小說集有《故事只講了一半》《流浪歌手的夢》《嘛呢石，靜靜地敲》《塔洛》《撞死了一隻羊》《烏金的牙齒》，藏語小說集有《誘惑》《城市生活》《崗》。主要翻譯作品集有《西藏：說不完的故事》《德本加小說集》等。其作品被翻譯成英語、法語、德語、西班牙語、捷克語、日語、韓語等多國語言出版發行。藏族著名作家扎西達娃稱讚「萬瑪才旦創造了藏民族的電影和小說雙子座的高峰」。

責任編輯：袁瑋婧

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導演 監製 電影 王家衛 中國

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