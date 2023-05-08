有玄機？秦剛即日起回訪德國 並將赴法國挪威

中國外交部周一（8日）例行記者會上，發言人汪文斌宣佈，應德國外長貝爾伯克、法國外長科隆納、挪威外交大臣維特費爾特邀請，中國國務委員兼外交部長秦剛，會於5月8日至12日訪問德國、法國、挪威。

秦剛這次訪問德國，是德國外長訪華不到一個月後，中國外長對德回訪。德國外長貝爾伯克於4月13至15日訪問中國，曾到天津參觀德國在華企業，並與秦剛一起坐高鐵到北京，再共同主持第六輪中德外交與安全戰略對話。

秦剛這次出訪第二站法國，總統馬克龍4月上旬國事訪問中國，而馬克龍外事顧問博納通3月下旬曾與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅通電話，討論烏克蘭危機。

從中方近日加大力度推動政治解決烏克蘭危機，並將派特使率團訪問烏克蘭等國看，德法作為歐盟兩個主要大國，秦剛這次在德法領導人到訪中國後短時間內回訪，很可能亦與斡旋俄烏衝突有關。

至於挪威，這個北歐國家也在俄烏衝突中扮演頗重要角色。現任北約秘書長斯托爾騰貝格是挪威前首相，而挪威自5月11日起亦會從俄羅斯接任北極理事會（Arctic Council）輪值主席國。

北極理事會有俄羅斯、芬蘭、挪威、瑞典、丹麥、冰島、加拿大及美國8個正式成員國，中國是理事會觀察員國。去年俄烏戰爭爆發後，會內7個西方成員國宣佈不再參與俄羅斯擔任主席下的北極理事會活動。中國駐挪威外交官今年4月在當地曾呼籲，挪方可恢復北極理事會機能，促進所有與會國家合作。

中國外交部發言人汪文斌周一稱，中德都是有國際影響力的大國，秦剛此訪期間將同德方加強對話溝通，深化互利合作，共同推動中德全方位戰略夥伴關係健康穩定發展。

汪文斌表示，秦剛訪問法國期間，將同法方就落實好兩國元首達成的各項共識，還將同法國外長科隆納舉行中法高級別人文交流機制牽頭人磋商，以籌備2024年中法建交60周年暨中法文化旅遊年為契機，就兩國下階段人文領域交流合作全面對表。

他又指，中挪關係保持良好發展勢頭，雙方在經貿、海洋、綠色、冬運等領域合作亮點紛呈，在氣候變化、生物多樣性以及聯合國多邊事務中協作密切，明年即將迎來中挪建交70周年，中方期待通過此訪，加強雙方交往，鞏固互信，推進合作，推動中挪關係在新時期穩步邁上新台階。

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責任編輯：連兆鋒