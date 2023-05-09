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凱盛融英蘇州分公司遭國安執法 北京：是正常執法行為

社會熱點 15:48 2023/05/09

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據江蘇廣電總台，最近，蘇州市國家安全局會同市市場監督管理局、市統計局對轄區內諮詢企業凱盛融英信息科技（上海）股份有限公司蘇州分公司開展聯合執法行動。

據悉，此次聯合執法行動由國家有關部門統一部署，在上海、北京、蘇州、深圳等多地同步開展。目前，國家安全機關已對涉事企業依去依規處理，督促企業認真履行反間諜安全防範責任義務，並會同相關部門進一步加強行業監督和指導，規範企業行為，推動諮詢行業健康發展。

中國外交部今日（9日）回應指，近期國家安全機關會同有關部門依法對相關企業進行公開執法，這是依據中國法律開展的正常執法行為，旨在促進有關行業規範健康發展，維護國家安全和發展利益。

（第二版更新於9日，新增中國外交部回應）

被指非法獲取中國敏感數據

報道指，近年來，國內諮詢業快速發展，在服務國家經濟社會高質量發展的同時也衍生出一系列問題。部分諮詢調查機構片面追求業務規模的高速增長，卻忽視了可能存在的國家安全風險，未認真履行反間諜安全防範責任和義務，在黨政機關、涉密單位內發展「諮詢專家」為客戶提供敏感諮詢，危害中國家安全和發展利益。

執法過程中，相關部門依法對公司人員進行了詢問，並對有關物品進行檢查、查驗。

民警指，這些諮詢調查公司在承擔涉外諮詢項目過程中，頻繁聯繫接觸黨政機關、重要國防科工等涉密人員，並以高額報酬聘請行業諮詢專家之名，非法獲取中國各類敏感數據，對國家安全構成了重大風險隱患。國家安全機關將會同相關部門，依據《中華人民共和國反間諜法》等法律法規，加大對涉嫌違法違規開展諮詢等危害國家安全活動的執法力度，依法追究涉案公司和人員的法律責任。

此前，《華爾街日報》曾報道指，凱盛（Capvision）投資諮詢公司上海總部近幾個月也遭警方多次突訪，警方要求凱盛的本地員工提供該公司諮詢的中國專家姓名。

公開資料顯示，凱盛融英總部位於中國上海，在北京、蘇州、深圳、中國香港、紐約、馬來西亞、新加坡開設分支機構，截至2023年4月，公司共逾700名員工。凱盛融英為大型知名金融機構、諮詢公司及跨國企業提供快速、精準、高效的專家知識共享服務。

美國顧問公司北京辦公室據報遭突擊搜查 5員工被捕

美資顧問公司貝恩上海辦事處員工被警方問話

責任編輯：袁瑋婧

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