加拿大驅逐中國外交官所謂何事？中方反制逐加領事

▲ 加拿大驅逐中國外交官所謂何事？中方表明堅決反制

加拿大宣佈驅逐中國駐多倫多領事館外交官趙巍，表示「不會容忍任何干涉加拿大內政行為」。中國駐加拿大大使館指出，加方所謂「中國干涉加內政」的謊言，蓄意破壞中加關係。中國外交部周二（9日）宣佈，驅逐加拿大駐上海領事甄逸慧（Jennifer Lalonde），限其周六前離境。

加拿大外交部周一（8日）宣佈，列趙巍為「不受歡迎人物」，要求他在限定時間內離境。外長喬美蘭（Mélanie Joly）稱，加方不會容忍任何形式干涉加拿大內政行為，並指已警告其他駐加外交官，若從事此類行為將被驅逐。

加拿大《環球郵報》早前宣稱，加拿大安全情報局（CSIS）2021年情報指，趙巍試圖威脅加拿大一名議員的家人，以影響該議員的計劃。CSIS報告未有指明議員身份，而《環球郵報》則引述消息稱，該議員是加拿大在野保守黨議員莊文浩（Michael Chong）。此後加拿大國會內一直有聲音要求驅逐趙巍。

莊文浩2021年曾帶頭在加拿大國會炒作新疆議題，宣稱中方「種族滅絕」，遭北京列入制裁名單。

中國駐加拿大使館發言人周一發表談話，指出加拿大政府基於個別政客和媒體所謂「中國干涉加內政」的謊言，公然宣佈中國駐多倫多總領館一名領事官員為「不受歡迎的人」。這嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中加雙邊相關協定，蓄意破壞中加關係。中方強烈譴責並堅決反對，已向加方提出嚴正抗議。中方將堅決採取反制措施，由此產生的一切後果由加方承擔。

發言人表示，中國從不干涉別國內政，所謂 「中國干涉加內政」 毫無根據，是對中方赤裸裸的污蔑抹黑和基於意識形態偏見的政治操弄。加方無理挑釁，嚴重損害中國外交領事人員合法權益。

發言人強調，必須指出，中方駐加外交領事人員一貫嚴格按照有關國際公約和中加雙邊協定依法履職。加政府不僅不保護中方外交領事人員的合法權益，反而刻意迎合反華勢力炒作，採取針對中方領事官員的極端行為，中方對此絕不接受！「我們奉勸加方立即懸崖勒馬，不要在錯誤的道路上越走越遠。如果加方肆意妄為，中方勢將作出堅決有力回擊。」

中國駐加拿大大使叢培武上周曾敦促，加方立即停止這場自導自演的政治鬧劇。他稱中國駐加使領館一向致力促進中加關係及各領域交流合作，其在加履職行為合法合理，光明正大，無可指摘。相反，加方長期在涉台、涉港、涉疆等事關中方核心利益的問題上挑釁中方，縱容支持反華分裂活動。加媒體還報道了加情報機構公然對中國駐加使領館實施監聽監控情況。是誰在干涉別國內政、是誰在搞間諜活動、是誰在威脅別人，事實一目了然。

中國外交部發言人毛寧上周亦，中方一貫反對任何國家干涉別國內政，從未也沒有任何興趣干涉加拿大的內政。同時，中方堅決維護自身主權安全發展利益，堅決反對任何干涉中國內政、損害中方利益的行徑。

「不受歡迎的人」是甚麼？被列有何後果？

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責任編輯：連兆鋒