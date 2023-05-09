住建部：合理降低住房買賣和租賃中介費 打擊黑中介

住房和城鄉建設部、國家市場監督管理總局聯合印發《意見》，針對二手房在中介費過高、明碼標價、操縱經紀服務收費等問題提出要求， 合理降低住房買賣和租賃中介費。

《意見》指出， 近年來，部分房地產經紀機構存在利用房源客源優勢收取過高費用、未明碼標價、捆綁收費、濫用客戶個人信息等問題，加重交易當事人負擔、侵害其合法權益。

對於中介費問題，《意見》要求，要合理確定中介服務費；嚴格實行明碼標價；嚴禁操縱經紀服務收費；不得濫用市場支配地位以不公平高價收取經紀服務費用；不得強制要求加入平台的房地產經紀機構實行統一的經紀服務收費標準；不得干預房地產經紀機構自主決定收費標準。

對於客戶隱私問題，《意見》要求，加強個人信息保護，房地產經紀機構及從業人員不得非法收集、使用、加工、傳輸他人個人資訊，不得非法買賣、提供或者公開他人個人資訊。

《意見》還明確了經紀服務由基本服務和延伸服務組成。 延伸服務是房地產經紀機構接受交易當事人委託提供的代辦貸款等額外服務，每項服務可以單獨提供。

違規治理方面，《意見》要求，各地住建部門要會同有關部門依法查處黑中介、侵犯個人資訊合法權益等違法違規行為，曝光典型案例；對房地產經紀機構違法違規資訊要納入國家企業信用資訊公示系統。

責任編輯：陳俊賢