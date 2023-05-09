內地4月美元計進口按年跌7.9% 出口按年增8.5%

內地海關總署今日（9日）公佈，按美元計，4月進口按年跌7.9%，跌幅高於預期的0.20%；出口按年增8.5%，略勝於預期。4月貿易帳902.1億美元，勝於預期的712.5億美元。

按美元計，今年前4個月，內地進出口總值1.94萬億美元，下降1.9%。其中，出口1.12萬億美元，增長2.5%；進口8227.6億美元，下降7.3%；貿易順差2941.9億美元，擴大45%。

據彭博社報道，4月的出口增長，表明儘管存在高利率和經濟增速放緩的擔憂，但全球需求仍然強勁。而且，與去年4月相比，當時內地大部分地區，包括上海，都處於封城狀態，企業無法將貨物運抵港口。

前4個月對東盟、歐盟進出口增長 對美國、日本下降

具體來看，按人民幣計，今年前4個月，內地對「一帶一路」沿線國家進出口4.61萬億元，按年增長16%。其中，對哈薩克等中亞五國，對沙特阿拉伯等西亞北非國家進出口分別增長37.4%和9.6%。

同期，東盟繼續為內地第一大貿易伙伴，對東盟進出口2.09萬億元，按年增長13.9%，佔內地外貿總值的15.7%；歐盟為第二大貿易伙伴，對歐盟進出口1.8萬億元，按年增長4.2%，佔13.5%；美國為第三大貿易伙伴，內地與美國貿易總值為1.5萬億元，下降4.2%，佔11.2%；日本為第四大貿易伙伴，內地與日本貿易總值為7316.6億元，下降2.6%，佔5.5%。

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據海關統計，今年前4個月，內地有進出口實績的民營企業41.5萬家，按年增加8.9%，民營企業繼續保持外貿第一大經營主體地位。民營企業進出口7.05萬億元，按年增長15.8%，佔內地外貿總值的52.9%。

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責任編輯：尹航

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