▲ 中國神秘可重用航天器「過於先進不便展示」？專家披露試了甚麼

中國可重覆使用試驗航天器在軌飛行276天後，周一（8日）成功返回預定著陸場。這是外界所知中國可重覆使用試驗航天器的第二次飛行，官方從未公佈其影像、型號以至航天器具體種類，相當神秘，內地不少網民和一些媒體亦往往戲稱「過於先進，不便展示」。中國可重覆使用試驗航天器究竟可能是怎樣的？這次在地球軌道飛了大半年又測試了甚麼？

據官方信息，這次試驗航天器於去年8月5日在酒泉衛星發射中心，以長征二號F火箭搭載發射，與2020年9月4日的首次試飛使用同一型火箭，而那次試飛維時兩天，成功返回。

對於今次試飛長達276天，澎湃新聞引述航天專家黃志澄稱：「這是中國可重覆使用航天器在軌飛行時間最長、任務最複雜、技術難度最高的一次試驗。據悉，該試驗航天器在軌期間，進行了多項技術驗證和科學實驗，包括軌道變換、姿態控制、熱防護、通信導航、載荷運行等。」

可重覆使用航天器類型主要包括：

可重用火箭（如SpaceX獵鷹系列）、

可重用飛船（如SpaceX龍飛船）、

航天飛機（Spaceplane，即穿梭機，美國及蘇聯都曾擁有，由火箭搭載升空）、

空天飛機（Aeropaceplane，如飛機從地面起飛，直接進入太空，暫時只存在於科幻作品中）。

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至於中國可重覆使用試驗航天器是何種類型，官方並未披露。但從長征二號F火箭是中國專門用於發射神舟載人飛船的火箭看，這款試驗航天器至少在發射佈局上，要比較接近飛船。

哈佛-史密森天體物理學中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）研究人員麥克道威爾（Jonathan McDowell）認為，中國可重覆使用航天器可能屬於可重用載人飛船，也可能是高度自動化的航天飛機。他推斷它與美國SpaceX公司獵鷹火箭不同，但用途可能與SpaceX龍飛船相似，也可能是美軍X-37B那樣的無人航天飛機，或者是未來用於載人飛行的航天飛機。

值得一提的是，中國2020年5月5日曾發射採用可重用技術的「新一代載人飛船試驗船」，飛行3天後成功返回。該飛船與上文提及的「可重覆使用試驗航天器」有所區別，並由長征五號B重型火箭發射。官媒曾公佈該飛船影像，返回艙更在2021年中國航展上對外展示，故新一代飛船並沒有可重用試驗航天器那麼神秘，間接說明後者更為前衛。

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責任編輯：連兆鋒