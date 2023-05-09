加媒：加拿大多間大學宣布終止與華為的研究合作

據加拿大媒體《多倫多星報 (Toronto Star)》，滑鐵盧大學、多倫多大學等高校宣布終止與華為的研究合作。還有報道指，加拿大將點名對國家安全構成威脅的外國實驗室和大學。

據《多倫多星報》報道，滑鐵盧大學（University of Waterloo）上週率先宣布終止與華為所有的研究合作夥伴關係，並說「通過各種法律機制、退出條款和各種程序完全擺脫與華為的關係」。

隨後加拿大其他頂尖學府，包括麥基爾大學（McGill University）、多倫多大學（University of Toronto）、蒙特利爾大學（University of Montreal）也相繼跟進。

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報道提到，雖然加拿大已禁止華為參建其下一代 5G 網絡，但政府迄今仍讓大學決定是否與華為合作。

此外，《多倫多星報》週一新發布了一篇報道指，渥太華正處於起草一份對國家安全構成風險的實體清單的後期階段，頂尖大學準備避免與這些實體合作。該報看到的政府文件顯示，名單包括與外國政府有聯繫的大學、研究機構和實驗室，這些大學、研究機構和實驗室被認為在從事盜竊、不需要的知識轉移和干擾研究方面風險更高。

華為曾表示，從來沒有、也絕對不會作出任何侵害網絡安全和用戶數據的行為。中國外交部亦曾表示，無理打壓特定中國企業既不道德，也不光彩。

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責任編輯：尹航

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