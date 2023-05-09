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秦剛見美國大使 中美高層接觸可望解凍？

國情動向 13:24 2023/05/09

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中國國務委員兼外交部長秦剛周一（8日）會見美國駐華大使伯恩斯，這是中美兩國多個月以來的最高層對話。自美國2月初擊落中國「流浪氣球」，國務卿布林肯取消原定春節訪華後，中國一直冷處理美國有意接觸訊號。無論是白宮放風美中元首或於中國兩會後通話，還是財長、商務部長等都稱有意訪華，都只是美方單方面發表消息。至於秦剛今次會見伯恩斯，從官方發佈照片可見，兩人都帶上了各自團隊，反映這是一次規格不低、範疇不少的正式對話。分析認為，秦剛會見伯恩斯，可望鋪路中美高層接觸解凍。

另一方面，秦剛周一會見伯恩斯後，隨即展開出訪德國、法國及挪威行程。德國外長與法國總統上個月才訪問過中國，中國外長在短時間內迅速回訪，不排除與斡旋烏克蘭危機有關。而布林肯上周亦改變美方反對中國勸和促談的口風，並認為美中可以就此合作，這都成為秦剛今次會見伯恩斯的大背景。

新加坡《聯合早報》引述南京大學國際關係學院院長朱鋒稱，中方以秦剛會見伯恩斯發出非常重要的信號，即中美關係繼續惡化會是災難性事件，兩國應該止損，重回建設性軌道。

朱鋒指，氣球事件後中美已經歷冷靜思考期，美國近月也不斷強調無意與中國脫鉤，而是要「去風險化」。他認為，中美關係又來到重要時刻，下一步的關鍵在於能否重啟高層對話。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江亦認為，過去數月矛盾的影響已減弱，中方可能也正面解讀美方近期訊號，可能雙方希望抓住這個窗口期有一些新互動。

但李明江直言，中美之間最大干擾因素、可能起最大破壞作用就是台海問題；拜登政府雖然可能會稍微謹慎，但出於國內政治原因會繼續堅持對台軍售、美台官員來往，不大可能對中方有任何讓步。

秦剛周一向伯恩斯指出，當務之急是穩定中美關係、避免螺旋式下滑，防止中美之間出現意外；中方將堅持按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則處理中美關係；希望美方深刻反思，同中方相向而行，推動中美關係走出困境，重回正軌。

秦剛強調，美方應端正對華認知，回歸理性，扣好中美關係的第一粒紐扣，在兩國各自更好發展中彼此成就；不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓遏制。不能說一套做一套。必須尊重中方的底線紅線，停止損害中國的主權、安全、發展利益，尤其要正確處理台灣問題，停止繼續掏空一個中國原則，停止支持縱容「台獨」分裂勢力；要堅持以冷靜、專業、務實態度處理兩國關係中的意外偶發事件，避免中美關係再受衝擊。

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責任編輯：連兆鋒

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