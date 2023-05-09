中國驅逐加拿大領事甄逸慧 汪文斌警告停止無理挑釁

▲ 中國反制加拿大 驅逐駐上海領事甄逸慧 限周六前離華

中國外交部周二（9日）宣佈，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧（Jennifer Lalonde）列為「不受歡迎的人」，已要求其5月13日前離境，中方保留作出進一步反應的權利。外交部指，這是對加拿大政府宣布將中國駐多倫多總領館一名外交官列為「不受歡迎的人」的對等反制措施。

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外交部發言人汪文斌在周二例行記者會上回應提問，指出加拿大方面罔顧中方嚴正交涉，以所謂「干涉加內政」的謊言為由，公然宣布一名中國外交官為「不受歡迎的人」。中方對此表示強烈譴責和堅決反對。中方已向加方提出嚴正交涉和強烈抗議。

汪文斌表示，中方從不干涉別國內政，所謂「中國干涉加拿大內政」完全是無稽之談，是對中方的污蔑抹黑和基於意識形態的政治操弄。加方以莫須有的罪名宣布中國外交人員為「不受歡迎的人」，違反國際關係基本準則，蓄意破壞中加關係，性質十分惡劣。

他說，一段時間以來，加媒體和有關政要援引所謂加安全情報局機密文件，編造虛假信息，抹黑中國駐加使領館，有關指責毫無事實根據，純屬別有用心的捏造。針對加方無理行徑，中方決定採取對等反制措施，宣布加拿大駐上海總領館領事甄逸慧為「不受歡迎的人」，要求其5月13日前離華。這是中方維護自身合法權益之舉，完全正當和必要。

汪文斌強調，中國駐加使領館及外交領事人員始終遵守有關國際公約和加當地法律法規，依法履職。加政府基於謊言，採取嚴重損害中國外交領事人員合法權益的錯誤舉動，中方絕不接受。「中方維護自身利益的決心堅定不移。」汪文斌稱，我們奉勸加方立即停止無理挑釁，如加方不聽勸告，肆意妄為，中方必將堅決有力回擊，由此產生的一切後果必須由加方承擔！

加拿大外交部周一（8日）宣佈驅逐中國駐多倫多領事館外交官趙巍，表示「不會容忍任何干涉加拿大內政行為」。中國駐加拿大大使館指出，加方所謂「中國干涉加內政」的謊言，蓄意破壞中加關係。中方強烈譴責並堅決反對，已向加方提出嚴正抗議。中方將堅決採取反制措施，由此產生的一切後果由加方承擔。

「不受歡迎的人」是甚麼？被列有何後果？

加拿大驅逐中國外交官所謂何事？中方表明堅決反制

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責任編輯：連兆鋒